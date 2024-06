Designan a directores de la Policía, Senafront, Senan y SPI

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, realizó este jueves la designación oficial de los directores que estarán a cargo de los estamentos de seguridad.

Al frente de la Policía Nacional estará Jaime Fernández, el director de Servicio Nacional Aeronaval será Luis Antonio De Gracia y el comisionado Jorge Gobea se mantiene en el Servicio Nacional de Fronteras.

Por su parte Jaime Trujillo y Oscar Beitia han sido designados como director y subdirector, respectivamente, del Sistema de Protección Institucional (SPI).

Fernández es graduado de Ingeniería Industrial de la Universidad Santa María la Antigua. Tiene una Maestría en Ingeniería Industrial de The University of Louisville; Key Executive Program International de London Business School (LBS) y Elevating Finance and Operation de University of Pennsylvania.

En su vida profesional se ha desempeñado como presidente y gerente general CPS Seguros, S.A.; socio fundador y director Llano Sánchez Solar Power; socio fundador - director Comité de Crédito de Capital Bank; director de AFTA - Insurance Services, S.A.; socio fundador y director general de FLYTRIP / Arrendamientos Aéreos. Miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y director de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón.

Por su parte De Gracia es egresado de la Escuela Nacional de Policía de la República de Colombia, como oficial titulado con el grado de Subteniente. Además, posee el título de Oficial certificado en el Diplomado de Comando y Estado Mayor, de la Escuela de Defensa Hemisférica del Ejército de los Estados Unidos de América, Columbus, Georgia. De Gracia es formado como piloto aviador en ala rotatoria en la Escuela de Aviación de Panamá.

También cuenta con el grado de Oficial certificado como Piloto Comandante en la Bell - Textron, Texas, Estados Unidos. Fue condecorado con la Medalla al Mérito del Ejército de Brasil y Medalla al Mérito Santos Dumot, de la Fuerza Aérea de Brasil.

En tanto, el comisionado Jorge Gobea es egresado de la Academia Nacional de Policía, General José Trinidad Cabañas, en la República de Honduras, C.A., obteniendo el título de Licenciado en Ciencias Policiales con el Grado de Oficial en el año de 1998. Se formó como operador con la especialidad en Operaciones en Selva, Combate Urbano, Operaciones Anfibias, Operaciones Aeromóviles, logrando formar los primeros equipos de buceos y salto libre de la Policía Nacional.

Además ha recibido capacitación internacional en Estados Unidos, Colombia, Israel y Alemania en materia de seguridad, contra terrorismo y combate contra las amenazas trasnacionales. Gobea realizó el curso de Comando y Estado Mayor General en Estados Unidos.

La formación de educación avanzada la realizó en la Universidad de Defensa Nacional de los Estados Unidos en la Escuela de Asuntos Internacionales de Seguridad. Ha sido asignado como comandante de las agrupaciones de Fuerzas Especiales, Direcciones de Planificación Estratégica, Brigada Occidental, Brigada Chepo y la Brigada de Fuerzas Especiales. Producto de su trabajo ha sido condecorado por sus servicios a nivel nacional e internacional.

Designaciones SPI

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Jaime Trujillo, designado para director del SPI, cuenta con una licenciatura en Orden y Seguridad de la unidad de Carabineros de Chile; además de tres certificaciones nacionales en técnico de seguridad. También cursó estudios técnicos en la Universidad Belgrano, en Argentina. En su carrera profesional, Trujillo se desempeñó como secretario general del Consejo de Seguridad de Panamá y ocupó el cargo de director general del SPI.

En tanto, el Comisionado Beitia Cáceres realizó estudios superiores de Comando y Estado Mayor General en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos; y de Subteniente en Administración de Empresa de la Academia Militar de Honduras.

Además, cuenta con un Posgrado en Docencia Superior de la Universidad de Panamá y un Diplomado en Mediación, Negociación y Resolución de Conflicto en ISAE Universidad. Revalidó su título de subteniente de infantería de Licenciado en Administración Pública en la Universidad de Panamá y el título de Bachiller en Administración de Empresa en la Universidad de Honduras.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!