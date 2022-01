Diputado Jairo 'Bolota' Salazar pide al presidente establecer monto fijo para Colón del contrato de minería

El diputado del PRD, Jairo 'Bolota' Salazar solicitó al presidente Laurentino Cortizo que del porcentaje de dinero que le corresponde al Estado, se destine un fondo específico para la provincia de Colón.

Planteó que la costa atlántica tiene muchos problemas, y no puede depender de la buena voluntad de cada gobierno que entra.

"Señor presidente Laurentino Cortizo, creo que usted no nos ha entendido a nosotros los colonenses. Lo felicitamos por esta negociación, pero no podemos depender de cada gobierno que pasa", manifestó.

Recordó que: "La realidad es que ahora contaremos con un ingreso diez veces mayor que el que teníamos, claro del 2% al 12% es un logro muy grande, lo felicitamos a usted y a su equipo negociador"

Destacó: "Lo que nosotros los colonenses no podemos aceptar, señor presidente es que no podemos continuar a la buena voluntad de un presidente (a) de turno".

"Cada periodo uno viene con su librito nuevo y nos deja a nosotros los colonenses, que somo los que más ingresos damos al país, por fuera", resaltó

El diputado indicó que en el contrato se habla que la empresa y el Estado tienen ayudar a las comunidades cercanas, "en efecto eso pueden hacerlo como parte de su responsabilidad social porque cuando una persona está enferma en la costa ellos los llevan al Amador Guerrero, un hospital que se está viniendo abajo".

El político dijo que es el sentir de la mayoría del pueblo colonense que con este contrato al igual que "los malos contratos que han hecho con los diferentes puertos, los colonenses estamos a mercer de recibir lo que ellos quieran o lo que el gobierno de turno le de la gana de darnos ya sea la migajas que nos dan a nosotros los colonenses, siendo la provincia que más le damos a este país".

Desde su punto hay una responsabilidad social que no ha sido tal, no obstante lo que si hacen , según él, es pagar millones en propaganda televisiva, radiales "de las migajas que supuestamente le dan a nuestro pueblo".

Considera que se debe dejar claro "qué porcentaje hay para nuestra comunidades de ese dinero, estamos harto señor presidente de ser la provincia que más le da a este país y los gobiernos nos tratan de la patada, no nos tratan dignamente".

De forma contundente dijo que el Hospital Amador Guerrero es un edificio condenado, donde no hay quirófanos, no hay para hacer cirugías, no hay para hacer diálisis, y no hay para hacer nada.

"Los distitntos gobiernos no nos han dado el respeto y el sitial que nos merecemos", manifestó el perredista.

Agrega que: "Si contaramos con un porcentaje actual de ese dinero no tendríamos estar dependiendo de ningún gobierno de turno".

