El gobernante PRD enfrenta elecciones internas en medio de desgaste político

Tras dos años y siete meses de Gobierno, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) enfrenta la primera contienda interna, en medio de un desgaste producto de la gestión gubernamental.

En estos comicios el partido con más adeherentes a nivel nacional busca escoger inicialmente a los delegados, en marzo, que luego en mayo eligirán al nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Y es que desde el pado 5 de de enero y hasta el 21 de enero del 2022, se estarán entregando los formularios de postulación a los cargos de delegados al Congreso, delegadas al Frente Femenino, delegados al Frente de la Juventud y Directivas de Corregimiento a lo largo y ancho de todo el país.

Una vez se escojan a los delegados el próximo 27 de marzo, estos serán los encargados de decidir en el XI Congreso Nacional quienes integrarán la máxima dirigencia del colectivo fundado por Omar Torrijos Herrera.

Para estos comicios el PRD le exigió a todos los aspirantes a delegados pasar por un curso de capacitación, del cual 7,815 aprobaron el mismo y 25,000 miembros que lo completaron.

Si bien hay analistas políticos como Richard Morales que considera que quienes sean propuestos por los allegados al Gobierno o sean parte del mismo tendrán más opciones, el comentarista Juan Carlos Tapia considera que tomando en cuenta lo grande que es el PRD todo depender del esfuerzo individual de cada aspirante.

"Es muy poco probable que un candidato a determinado cargo de la directiva que no sea parte de la línea del Gobierno vaya a poder imponerse", expresa Richard Morales.

Agrega que desde su punto de vista la mayoría de elegados que serán electos van a ser personas vinculadas al Gobierno con cargos, donde pueda ofrecer prebendas y es muy difícil que los rivales puedan desafiar eso", destaca.

No obstante, Juan Carlos Tapia, no ve ninguna ventaja durante la elección de delegados y del CEN si son parte o no del actual gobierno. El cree que el triunfo de cada uno va a depender de la trayectoria y el trabajo que hayan hecho.

Para el comentarista:"Todo partido desde el primer año empieza a sufir un desgaste, llámese como se llame".

En tanto Richard Morales indica que si bien hay un desgaste y descontento a lo interno del PRD, hay poca probabilidades para los aspirantes que no respondan al gobierno que lidera Laurentino Cortizo.

El actual Secretario General del PRD es el exdiputado Pedro Miguel González, quien a cuestionado ciertas decisiones de la administración de Laurentino Cortizo.

Extraoficialmente se ha mencionado que para ese cargo de Secretario General aspirará el actual vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, mientras que el diputado Benincio Robinson aspira a reelegirse en la presidencia.

Mientras que la diputada Zulay Rodríguez, quien ha cuestionado en reiteradas ocasiones las decisiones del Gobierno, ha dicho que aspira a la presidencia del colectivo gobernante.

