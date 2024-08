Electrificación Rural regresará al Ministerio de la Presidencia en 2025

La Oficina de Electrificación Rural (OER) regresará bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia, de acuerdo con un Decreto Ejecutivo divulgado este viernes en Gaceta Oficial.

El expresidente Laurentino Cortizo trasladó la OER al Ministerio de Obras Públicas (MOP) el 23 de septiembre de 2020, con el argumento de que el Ministerio de la Presidencia había asumido actividades que distorsionaron su función principal de coordinación y comunicación con los demás órganos del Estado.

Ahora, mediante Decreto Ejecutivo No.478 de 5 de agosto de 2024 se reubicará a la OER, nuevamente, en el organigrama del Ministerio de la Presidencia y su personal, bienesy recursos administrativos desde la vigencia fiscal 2025.

La reubicación es con el propósito de garantizar una eficiente administración de los proyectos de electrificación en las áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas.

El decreto dispone que el Ministerio de la Presidencia consignará dentro de su presupuesto anual, la partida para garantizar la ejecución de los proyectos que surjan de la OER.

Además, para efectos legales, los proyectos y sus respectivas garantías, contratos y demás documentos suscritos y administrados por la OER, serán administrados y ejecutados por el Ministerio de la Presidencia.

La OER fue creada en 1998 como una dependencia del Ministerio de la Presidencia, con autonomía parcial, ya que cuenta con un representante legal, un comité ejecutivo y con una línea presupuestaria dentro del presupuesto del ministerio.

Su actual encargado es el ingeniero Antonio Clement.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!