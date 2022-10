Esperan que nuevo magistrado refresque imagen del Tribunal

Tras la escogencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de Luis Alfonso Guerra Morales como magistrado del Tribunal Electoral y Jacob Carrera Spooner como suplente, sectores de la sociedad esperan que esta nueva figura refresque la imagen de la máxima instancia electoral.

Con esta escogencia, se espera que esta nueva figura fortalezca la imagen del Tribunal Electoral, institución que ha estado en el ojo de la tormenta por las irregularidades registradas durante el proceso de recolección de firmas de los precandidatos de libre postulación.

En ese sentido, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Arauz, plantea que ahora se espera que nuevo magistrado se integre al equipo que está operando, ya que siempre una mirada renovada hace que los procesos sufran transformaciones.

"Hay exigencias de la ciudadanía en torno a si el Tribunal Electoral proyecte mayor confianza en torno a sus decisiones y a su funcionamiento, en este momento puntual en las candidaturas independientes atraviesan vicisitudes, por lo tanto, crearía que el primer enfoque del magistrado tiene que ser dar respuesta en garantizar esa participación política que es un derecho humano, por lo tanto, el nuevo magistrado va a tener que inmediatamente abocarse a las tareas de proyectar hacia los candidatos independientes la recuperación de este terreno de desconfianza que se ha generado con el app y todo el proceso de recolección de firmas".

Señala Arauz que "hay que comprender que el nuevo magistrado tiene el reto de presentar una visión jurídica, pero siempre con una visión de derechos humanos fortalecida y la aspiración sería que el nuevo magistrado tenga muy claro los principios sobre los cuales el tema de la participación política representa un derecho fundamental de los ciudadanos y allí habría que hacer la primera tarea, luego obviamente hacer un trabajo colectivo son tres magistrados y su integración al pleno del Tribunal Electoral va a ser que otras tareas las administrativas y las propias de la ejecución de los distintos asuntos que llevan en el plan general de elecciones, así como las rutinas de trabajo tenga alguna cuota de aporte personal del nuevo magistrado".

En tanto, el comentarista y analista político, Juan Carlos Tapia, manifiesta que no es extraño que este nuevo magistrado haya salido de las filas del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), lo importante según él es que esta nueva figura haga su trabajo.

"Yo no me sorprendo de que el nuevo magistrado sea PRD, lo que me sorprendería es que fuera un ladrón que sé aun tipo que esté implicado en diferentes escándalos políticos en Panamá. Solo sé que es hermano de Silvio Guerra, pero no te puedo decir, él aspiró y fue ratificado por la Corte Suprema."



Luis Alfonso Guerra Morales fue electo de entre 54 aspirantes para el cargo de Magistrado Principal y suplente del Tribunal Electoral, para el periodo constitucional 2022-2032 y reemplazará en el cago al magistrado presidente del Heriberto Araúz.

Sobre el escándalo en la recolección de firmas de los precandidatos de libre postulación, Tapia señala que desde un inicio recomendó que se haga una investigación profunda.

Agrega que: "Hay que hacer una investigación y que bueno que la investigación no solo sea interna, sino también externa, pero allí lo que salgan que hicieron trampa deben ser anulados como candidatos, no importa a qué cargo que aspire".

