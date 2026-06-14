Expresidente del Colegio de Abogados cuestiona la legitimidad electoral de independientes

El sistema político y electoral panameño enfrenta serios debates sobre su institucionalidad de cara al futuro. En una reciente intervención, Rubén Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), analizó de manera crítica la naturaleza de la Coalición Vamos, advirtiendo que su estructura nace de elementos altamente debatibles en el aspecto político y carece de un verdadero fundamento jurídico electoral.

Rodríguez puso sobre la mesa la contradicción conceptual que representa esta agrupación para el marco normativo actual: "Ellos pertenecen a una coalición, pero son de libre postulación. Es una contradicción, porque si usted es libre, entonces, ¿por qué está en una coalición?", cuestionó el jurista.

La exclusividad de las alianzas en el Código Electoral

De acuerdo con el análisis del expresidente del CNA, el Código Electoral panameño es sumamente claro al respecto: los únicos entes con la capacidad jurídica para establecer lo que se conoce como una coalición o alianza política son los partidos políticos.

Al no nacer de fundamentos reglamentarios apropiados, estas agrupaciones independientes carecen de una estructura formal que obligue a sus miembros a cumplir compromisos.

"Ahí usted lo ve ahora con los resultados. Este no me gusta, o este tomó una decisión... y yo voy a salirme de la coalición. Lo que no es permitido cuando usted tiene una alianza o cuando está adscrito a un estatuto de un partido político", explicó Rodríguez, señalando la fragilidad disciplinaria de este formato.

Señalamientos de ilegalidad en el conteo de votos

Uno de los puntos más críticos señalados por el abogado radica en el rol que han jugado las autoridades electorales. A juicio de Rodríguez, a la Coalición Vamos se le ha reconocido ilegalmente un estatus similar al de un partido político, incluso dentro del cómputo de los votos, una situación que cataloga como "no constitucional ni legal".

Si bien reconoce que la naturaleza de estos diputados y autoridades es independiente —y que gozan del derecho soberano delegado por el pueblo a través del voto popular—, advierte el riesgo de que se utilicen estas coaliciones para propósitos políticos ajenos o desconocidos por sus propios circuitos electorales.

El futuro de Vamos: ¿Hacia un partido político?

Mirando hacia el futuro, Rubén Rodríguez considera que la evolución natural y legal de este movimiento debe ser la formalización.

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El vacío actual: La libre postulación obedece a un ciudadano individual, no a un colectivo con estructura compartida.

La vía legal: Los colectivos políticos exigen el cumplimiento estricto de requisitos, reglamentos y fiscalización de fondos.

"Yo creo que deben hablar como partido político. Lo que establece el Código Electoral para este tipo de organismos o alianzas son los partidos políticos, no los candidatos por libre postulación", concluyó, sugiriendo que convertirse en un partido oficial es una posibilidad que el movimiento ya debería estar considerando para subsanar sus inconsistencias legales.