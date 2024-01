Gobierno crea ambiente de intranquilidad a 4 meses de elecciones

En cuatro meses más de tres millones de panameños escogerán a sus nuevas autoridades, en medio de ciertos niveles de incertidumbre y con un ambiente que no es el mejor para una contienda electoral.

En ese sentido analistas consideran que en Panamá no se vive el mejor ambiente y consideran que de alguna forma el Gobierno en vez de generar un clima de paz, crea cierto grado de incertidumbre e inestabilidad.

Jaime Porcell es uno de los que considera que la situación no es la que debería impulsar el gobierno saliente.

"No tengo elementos para decir que el Gobierno está creando un ambiente de tranquilidad, lo que veo es que está creando un ambiente de intranquilidad", expresa.

El analista señala que hay una serie de proyectos en la Asamblea Nacional de gran importancia como el de medicamentos, que se ha tirado al olvido, además se están judicializando a quienes fueron actores de las manifestaciones de octubre y noviembre pasado. Sumado a ello el Gobierno no ha dicho de donde saldrá el presupuesto para el tema del cierre de la mina, entre otros temas.

"Pienso que el Gobierno anda jugando con candela, hay una serie de leyes en la Asamblea, estoy viendo unos proceso de judicialización a los alzados de octubre y noviembre. Estoy viendo por ejemplo continúa la negación que hay del sistema bancario primero la Caja de Ahorros de cerrar 18 cuentas del Suntracs y no admiten el dinero sin que haya una acusación de por medio, ni una investigación simplemente porque hay una intención política de involucrar a un sector como en la banca , que ni siquiera en la época de Noriega se atrevieron a incluirlo dentro de estas acciones en contra de un grupo adverso, eso llama la atención y pone mucha tensión porque ellos reclamando su le galidad", expresa.

Porcell también plantea la situación de querer inhabilitar al expresidente Ricardo Martinelli, lo cuál genera cierto nivel de incertidumbre entre el electorado.

Agrega que no se ha dicho que acciones se van a tomar por la crisis del agua, "más que decir el ahorro de agua , no hay una hoja de ruta sobre la situación crítica que está afrontando el Canal, veo a un Gobierno totalmente abandonado, dejado a ver si los vientos cambian y se lo llevan a buenos derroteros, pero no los veo activos, respondiendo, dando soluciones a cada una de las crisis que están enfrentando el país, el desempleo, no ponen luces que nos pueda cargarnos de optimismo".

Por su parte el analista Danilo Toro manifiesta que el ambiente electoral lo ve con cierta preocupación. "Sigo viendo riesgo de inestabilidad, subrayo riesgo no es que tenemos inestabilidad y violencia, pero creo que hay riesgo de inestabilidad y violencia".

Toro considera que no es solo responsabilidad del Gobierno, pero es uno de los responsables.

"El Gobierno es un responsable, los actores políticos también y los otros sectores son otros actores, y creo que los actores políticos responsables tienen un déficit en la obligación de crear el ambiente adecuado para las elecciones", recalca.

En tanto Porcell recuerda que la gran incógnita del proceso electoral sigue siendo ¿cuál va a ser el futuro del líder de las encuestas, Ricardo Martinelli?. La gente vemos en el ambiente, los corrillos políticos palpitan por conocer finalmente si le será admitida o no su reclamo o vendrá el camino la pelota de la inhabilitación".

Destaca, Porcell que lo importante, en caso que se inhabilite a Martinelli, es ver si José Raúl Mulino logra hacer que el votante de Martinelli también lo elija a él como sustituto valido, una persona que puede tomar la rienda y llevar el ideario de Martinelli adelante.

Mientras que Toro, indica: "No tengo a mi alcance ninguna encuesta creíble, así que no te puedo decir a quién veo mejor o peor, con base a lo que la gente prefiere o rechace hoy día. Lo que te puedo decir desde el punto de vista de mi apreciación es que hay candidatos que tienen mayores dificultades, frente a los ciudadanos después de la crisis de octubre y noviembre, y otros candidatos están pendientes de factores no electorales para determinar su suerte".

El Tribunal Electoral, aclaró ayer a todos los candidatos de elección popular que la veda electoral se mantiene hasta el 2 de febrero, ya que la campaña inicia el próximo 3 de febrero.

El miércoles 10 de enero es el último día para publicar en el Boletín Electoral el monto de financiamiento público preelectoral que le corresponde a cada candidato por libre postulación.

Mientras que el miércoles 15 de enero es el sorteo de los espacios en el Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) para los partidos políticos y candidatos por libre postulación. El acto se hará a las 10:00 a.m. en la sede del Tribunal Electoral.

Para el lunes 5 de febrero se debe publicar el Padrón Electoral Final en el Boletín Electoral.

A los partidos políticos se les entregará en medio digital por circunscripción, centro de votación y mesa.

A los candidatos por libre postulación se les entregará, en medio digital, la misma información que a los partidos políticos, pero limitada a su circunscripción.

En el Padrón Electoral Final se establecerá el número definitivo de electores y mesas en donde deben sufragar los ciudadanos. Esta información estará disponible para consulta en la página web del Tribunal Electoral.

