JC Tapia: Es un exabrupto intento de 'decapitación' de Mulino

El comentarista y analista político, Juan Carlos Tapia, considera que es un exabrupto la “decapitación” del candidato presidencial, José Raúl Mulino, que pretenden algunos personajes a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Los que me conocen saben que mi reacción sería igual, si se tratara de cualquiera de los postulados”, expresó Tapia en la red social X.

Tapia añadió que lo que le ha extrañado es que ninguno del resto de los otros candidatos se hayan manifestado en contra de esta aberración jurídica.

El analista cuestionó cómo la conveniencia política nubla el conocimiento jurídico de las personas.

“Me hubiese gustado haber escuchado a cualquiera de los candidatos a presidente, criticar este intento desafortunado por parte de la CSJ y que sólo le compete al Tribunal Electoral”, sostuvo.

En días pasados, la CSJ admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la candidatura de José Raúl Mulino para las elecciones del 5 de mayo.

Mulino, quien encabeza las encuestas electorales, dijo que tratar de inhabilitarlo es una total incongruencia, ya que él es un candidato elegido de acuerdo a la ley.

Mencionó que él fue postulado y no se le impugnó cuando se podía hacer, así es pura triquiñuela de los que no suben la loma, y como va arriba en las encuestas, ahora le quieren pegar a él.

Lo que si me ha extrañado es…— Juan Carlos Tapia (@JCTapiaLMB) March 15, 2024