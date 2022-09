Juan Carlos Tapia: 'Se está cometiendo una injusticia en contra de precandidatos de libre postulación independientes'

El analista y comentarista deportivo, Juan Carlos Tapia considera como una gran injusticia el que se permita que personas inscritas en partidos políticos se estén candidatizando por la libre postulación.

“El Tribunal Electoral está haciendo una injusticia muy grande con los independientes. Cualquier personaje que esté inscrito en un partido político no puede ser independiente, o es independiente o es partidista, pero me parece injusto y creo que el Tribunal Electoral debería controlar esto porque no puede ser que un miembro de un partido político se postule por libre postulación eso es inconcebible en una mente correcta”, manifestó.

Explica que con este tipo de situaciones se están afectando a personas que si son independientes y que merecen la oportunidad de aspirar por la libre postulación.

Recordó que en un proceso él estaba dispuesto a candidatizarse por la libre postulación, pero al final se arrepintió por todas las anomalías que se cometen en contra de los aspirantes independientes.

“Yo no busqué firma porque me arrepentí, pero una vez fui precandidato como independiente, pero por esas anomalías, por todas esas cosas, yo sencillamente me dije yo no sirvo para esto, me parece totalmente cruel y me parece totalmente injusto”, destacó Tapia.

Considera que las reglas del juego no se establecieron como debería ser “y ojalá que se tenga el tiempo para corregirlas, eso no puede ser, y te garantizo que muchos de esos que están corriendo para independientes si no quedan entre los primeros tres lugares los verás después postulándose en los partidos políticos”.

Es de la opinión que por lo menos debiera haber un veto de quien se postule siendo parte de un partido político en forma de independiente y no clasifica no se pueda postular con un colectivo político.

Agrega que “el que le está dando la firma a ese político que está corriendo, incurre en una crueldad porque significa sacar de camino a los verdaderos independientes. Imagínate que los tres que salgan de un partido político. Que independencia puedes esperar tú.

VEA TAMBIÉN: Fiscalía descartó que útiles escolares ubicados en Las Trancas fueran de Aderlyn Mallenis Llerena

En el proceso de recolección de firmas por parte de los precandidatos, cuatro de los cincos que encabezan la lista pertenecen o tienen vínculos con partidos políticos.

La precandidata con más firmas recogidas hasta ahora es la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, quien acumula 19,922, seguida del panameñista Melitón Arrocha con 12,742 rúbricas, mientras que el abogado Francisco Carreira tiene 12,565.

El hasta hace pronto miembro del panameñismo Eduardo Quirós es cuarto con 12,009 firmas y la exdiputada panameñista Katleen Levy registra el respaldo de 8,172 personas.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!