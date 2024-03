Magistrados inhabilitan a Martinelli sin sentencia en firme

En una decisión plagada de irregularidades, los magistrados del Tribunal Electoral anunciaron cerca de la medianoche de este martes la inhabilitación de Ricardo Martinelli como candidato presidencial por los partidos Realizando Metas y Alianza.

En menos de 24 horas los magistrados violaron sus propias reglas y fallaron sin llevar el caso a las dos instancias que establece la ley.

El fallo se produce luego que la jueza Baloisa Marquínez trasladara la sentencia del caso New Business al Tribunal Electoral sin siquiera haber notificado a Martinelli, otra clara violación al debido proceso.

Martinelli alega ser inocente y sostiene que el caso en su contra fue diseñado para inhabilitarlo políticamente y expulsarlo de la contienda política, lo cual considera ilegal.

"Lo he dicho siempre, en Panamá no hay un Estado de derecho ni se respeta la ley, ni la Constitución, ni el debido proceso. Repito, soy inocente. Este caso fue hecho para inhabilitarme políticamente y sacarme de la contienda política, lo cual es ilegal. Todo se sabe al final y la historia me absolverá ante tal injusticia y exabrupto judicial no contra RM (Realizando Metas, su partido), sino contra la voluntad democrática de todo un país que desea elegir libremente sus gobernantes, no al que le quieren imponer el gobierno ilegalmente", manifestó el expresidente en su cuenta de X.

Los magistrados anunciaron que José Raúl Mulino será el candidato a la presidencia por la Alianza Salvemos a Panamá en una nómina que no contará con candidato a la vicepresidencia, un hecho nunca antes visto en la política contemporánea.

Mientras, Alejandro Pérez, suplente de Martinelli en la candidatura para diputado por el circuito 8-4, fue elevado a principal y, al igual que Mulino, correrá sin compañero de fórmula.

Precisamente, en la tarde de este lunes, Pérez planteó que con esta acción lo que se está cometiendo es un fraude electoral.

"Ellos no quieren que la voluntad de la mayoría se exprese en las urnas y decida si quiere o no a Ricardo Martinelli como presidente", dijo el abogado.

Para la tarde de este martes, se espera un pronunciamiento por parte del equipo legal de Martinelli para denunciar las violaciones a la ley que acarrea la decisión de los magistrados de la corporación electoral.

