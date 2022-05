Miembros de Realizando Metas se reúnen con funcionarios del Tribunal Electoral

Los miembros del partido Realizando Metas (RM), sostuvieron la mañana de este jueves una reunión con el director de Organización Electoral, Osman Valdéz, a fin de lograr entendimientos y acuerdos de colaboración de cara a futuro eventos del colectivo recién formado.

Alma Cortés, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de RM, indicó que se ha solicitado es que el Tribunal Electoral (TE) los ayude a organizar, fiscalizar y dar seguimiento a las elecciones internas de este colectivo.

"Esto lo hacemos porque no somos un partido que tiene un financiamiento público, ya que somos nuevos, recién creados y apenas vamos a la primera contienda electoral en mayo de 2024", dijo.

Cortés agregó que se han dado una serie de situaciones, discrepancias, unas 33 mesas que no se pudieron abrir en las pasadas elecciones internas para escoger a los secretarios de la Mujer y la Juventud de este colectivo y los padrones fotográficos fueron entregados a dos días de esta contienda.

"Hemos venido a buscar esa asesoría y colaboración, por lo que le pedimos a los magistrados del Tribunal Electoral se logre firmar ese acuerdo de colaboración para lograr la realización de elecciones parciales en aquellos lugares que no se pudieron abrir las mesas porque no estaban los padrones, etc", explicó.

La abogada señaló que estas elecciones las sufraga completamente RM, pues ellos no reciben fondos, ni donaciones.

Por su parte, Luis Eduardo Camacho Castro, secretario general de este colectivo, indicó que fue una reunión muy positiva, su Junta Nacional de Escrutinio, le dio por escrito las explicaciones que el Tribunal Electoral necesitaba.

"Como secretario general del partido, también les expresé mi punto de vista, desde la perspectiva de la directiva del partido, sugerimos impulsar y hacer realidad ese convenio entre el Tribunal y el partido, que nos permita cumplir no solo este proceso con agilidad, sino todos los otros procesos electorales", expresó.

Camacho enfatizó que las autoridades del TE también expresaron la dispocisión de esta institución en cooperar con el partido.

Puntualizó que eso implica por parte del partido RM corregir los errores que se pudieron haber cometido.

