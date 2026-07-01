En su mensaje a la nación, luego de pasados dos años de su Gobierno, el presidente José Raúl Mulino planteó que cree, fielmente, que la decisión que se tome sobre la mina de cobre debe basarse en información comprobable y válida.

"Las posturas del sí porque sí, y del no porque no, intentan evadir argumentación lógica y razones para tomar decisiones, que deben ser en la dirección de los mejores intereses del país cuando corresponda hacerlo", expresó.

Mulino señaló que el informe de auditoría entregado hace menos de dos semanas a una Comisión de Alto Nivel, está siendo analizado y estudiado por los titulares, quienes serán los encargados de dar las conclusiones desde cada una de sus áreas.

La comisión la encabeza el ministro de Comercio, Julio Moltó, y lo acompañan el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

El mandatario destacó que el informe se realizó mediante un profundo estudio objetivo por parte de profesionales internacionales de amplio prestigio.

El documento está al alcance de todos en la página web del Ministerio de Ambiente (https://miambiente.gob.pa).

Cuando llegue el momento de tomar una decisión sobre la mina, Mulino anunció que será el primero en anunciarlo al país.'



La Comisión de Alto Nivel que recomendará al mandatario que hacer con la mina de cobre la encabeza Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias y la conforman el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y el titular de Economía, Felipe Chapman.



En estos momentos, el proyecto minero cuenta con el aval del presidente para que procese todo el material que se encontraba en sus depósitos al momento en que cesó operaciones.



La huella ambiental real intervenida por la minería durante sus operaciones abarca cerca de 5,900 hectáreas.



Dejó de operar en diciembre de 2023.

En este sentido, le dijo a los diputados que cuando llegue ese momento, tendrán la capacidad de convocar a las personas involucradas para que den todas las explicaciones que tengan que dar.

No obstante, fue claro en afirmar que no llevará el contrato ley a la Asamblea.

"Seré el primero en anunciar al país, la decisión que se tome con esa mina, a todo el país, para que todo el mundo sepa por donde va la cosa, sin el requerimiento de traer un contrato ley a la Asamblea, que no será así", expresó.

Complejo

El ministro Chapman, integrante de la Comisión de Alto Nivel, comunicó que avanzan con la revisión del documento que contiene más de 5 mil páginas.

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"Estamos estudiando con la responsabilidad debida para tener un criterio formado sobre la situación de la mina, no solo en el aspecto ambiental, sino también el fiscal, el laboral y de gobernanza", dijo.

Chapman aseguró que están haciendo su tarea y le dijo a la población que se sienta segura, ya que el propósito es proteger el ambiente y que la mina tenga los recursos y la capacidad técnica para alcanzar un punto ambientalmente sostenido y seguirán trabajando, siempre, en el mejor interés de los panameños.

Los resultados de la auditoría, elaborada por la firma multinacional Société Générale de Surveillance (SGS), evidencian cumplimiento del proyecto con la mayor parte de compromisos adquiridos, incluyendo fortalezas operativas.

Los hallazgos identificados corresponden a puntos específicos que requieren seguimiento o fortalecimiento. No representan fallas estructurales insuperables ni elementos que invaliden el resultado general del informe.