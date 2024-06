Mulino nomina a Rafael Bárcenas como director de Aeronáutica Civil

Rafael E. Bárcenas fue nominado por el presidente electo, José Raúl Mulino, como director general de la Autoridad de Aeronáutica Civil.

Bárcenas tiene un Bachelor of Science in Business Administration Kogod School of Business de la American University Washington D.C., Estados Unidos. Además, cuenta con un MBA Entrepreneurship de University of Louisville.

Actualmente, es presidente de Bárcenas Group International Inc. y gerente general del Grupo Helicópteros Personales S.A.

Durante el periodo 2009-2014 fue director general de la Autoridad de Aeronáutica Civil y miembro de la Junta Directiva de Tocumen S.A.

Ha sido gerente general de Urban Media S.A.; Helicópteros Personales S.A. & MEB Enterprises; y de PriceSmart Inc., San Diego, C.A. También se desempeñó como presidente de la Constructora Promotora RMG S.A.

La nominación de Bárcenas debe ser ratificada por la Comisión de Credenciales y el pleno de la Asamblea Nacional.



