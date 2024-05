OEA destaca afluencia de votantes y normalidad en comicios

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) valoró positivamente la afluencia de votantes y la normalidad en que se han desarrollado las elecciones generales de este domingo de Panamá.



"La información que tenemos es que la participación está realmente activa, que la gente lo está haciendo de una manera es muy positiva, con muchas ganas, con mucha alegría que es lo que corresponde" a este día de "expresión electoral", dijo a los periodistas la excanciller argentina Susana Malcorra, jefa de la misión de observadores de la OEA.



Malcorra indicó que la misión que lidera ha tenido una amplia cobertura en todo el territorio nacional, y que lo ha visto hasta ahora es un "despliegue muy positivo".



"Hemos visto una realidad este la cual no ha habido grandes cosas para declarar en cuanto a inconvenientes, se ha iniciado el voto en tiempo y forma, se ha visto, insisto, una participación muy grande de los panameños y las panameñas", afirmó.



La excanciller argentina resaltó que la "gran expectativa" es que esta afluencia de votantes "muestre que este compromiso del panameño y de la panameña con la democracia se reafirme en el día de hoy".



Explicó que la MOE ha tenido una presencia en estos comicios en alrededor den 400 mesas como muestra, reiterando que hasta ahora no se ha detectado "ninguna anormalidad significativa para reportar".



En términos generales, afirmó, "todo se ha desarrollado dentro de la razonabilidad y la normalidad, y no tenemos ningún elemento que nos haga preocupar respecto de la situación del proceso".



Malcorra destacó que esta misión de la OEA está integrada por un equipo interdisciplinario de 70 personas de 19 países, cuyo trabajo de observación se traducirá en informe preliminar que será entregado el próximo martes.



Este informe, indicó, refleja la lectura que la MOE ha hecho del proceso electoral "en su totalidad" desde su inicio, no solo del día de la votación.



"Haremos una evaluación que se traduce en ese informe que será parte de lo que se evalúe a posterior cuando se haga la revisión y se haga el ajuste hacia adelante (...) que es una cosa interesante que tiene Panamá, este proceso de revisión postelectoral para encontrar las mejoras hacia adelante, así que ahí contribuiremos a través de nuestro informe", manifestó.



Ocho candidatos se disputan la presidencia panameña en el marco de los comicios generales, en los que además se elegirán los diputados nacionales y regionales, además de Gobiernos municipales.



Tienen opción de triunfo, según los escasos sondeos disponibles, José Raúl Mulino, el delfín del inhabilitado expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y aspirante por la alianza de los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza; Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino (Moca); Rómulo Roux, de la alianza de los partidos Cambio Democrático (CD) y Partido Panameñista (PPa), y el expresidente Martín Toriijos (2004-2009), del Partido Popular (PP).



En estos comicios, que se vaticinan apretados en cuanto a sus resultados, los 3.004.083 panameños convocados (50,3 % mujeres y 48,7 % hombres), elegirán 885 cargos.



También serán elegidos 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 71 diputados a la Asamblea Nacional (AN), 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus suplentes, para el periodo constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.

