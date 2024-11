Panamá podría reforzar el aislamiento contra Venezuela tras la proclamación del presidente

Las pasadas elecciones venezolanas han causado conmoción en el mundo entero; Panamá, en particular, ha tomado una postura radical al no aceptar la reelección de Nicolás Maduro, elevando la crisis sociopolítica que enfrenta su pueblo a esferas internacionales.

Sin embargo, los esfuerzos realizados hasta ahora por las autoridades panameñas no han tenido los resultados esperados.

En pocos meses se definirá al nuevo presidente de Venezuela, específicamente el 10 de enero, y las autoridades esperan que sea Edmundo González quien sea proclamado como tal, de lo contrario, podrían aplicar sanciones más rigurosas contra dicho país.

"Si eso no ocurre, no me quiero anticipar, pero sería quizás un paso más al aislamiento del régimen Maduro", afirmó el canciller Javier Martínez-Acha.

Destacó que Panamá no puede incidir en la estrategia de la nación venezolana, pero sí critica la violación a los derechos humanos, los abusos del régimen Maduro y su "gran fraude electoral".

Martínez-Acha recalcó que el país solo reconocerá como presidente de Venezuela al candidato opositor González.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores aspira a que se dé una transición pacífica del poder en favor de la democracia, la constitución y los derechos humanos.

"El señor Maduro es un candidato perdedor, es un candidato derrotado", dijo.

A partir del 10 de enero de 2025, el régimen Maduro será ilegítimo para Panamá.

Los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declararon como ganador, de las pasadas elecciones del 28 de julio, a Nicolás Maduro, quien lleva 11 años en el poder.

