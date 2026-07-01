Panameñistas anuncian abstención, pero prometen seguir siendo "puente" legislativo

A escasas horas de que el pleno de la Asamblea Nacional defina su nueva Junta Directiva para el tercer periodo de sesiones ordinarias (2026-2027), la bancada del Partido Panameñista ha marcado su posición: se abstendrán de votar para la presidencia del Legislativo.

El anuncio fue confirmado por el diputado Edwin Vergara, quien, pese a la decisión, aprovechó el espacio para destacar la gestión de su copartidario, el diputado Jorge Luis Herrera, durante su periodo al frente de este órgano del Estado.

"Vamos a ser parte de un puente, tal como lo hicimos este año", señaló Vergara al explicar el rol que asumirán como bancada en este nuevo ciclo legislativo.

El parlamentario subrayó que, independientemente de la decisión sobre el voto para la presidencia, el compromiso con la ciudadanía se mantiene intacto.

"Vamos a hacer que la Asamblea sea igual al año pasado: de puertas abiertas. A buscar esa mancuerna con el pueblo, que es el que nos tiene aquí", concluyó el diputado, dejando claro que su postura no implica un alejamiento de la agenda social ni de la transparencia que, según afirmó, caracterizó su labor en el periodo anterior.

