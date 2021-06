Por cuarto mes consecutivo, Ricardo Martinelli lidera intención de voto por la Presidencia

Las opiniones sobre el panorama electoral no ha variado en los últimos cuatro meses.

El expresidente Ricardo Martinelli se mantiene al frente de la carrera por la Presidencia de la República, según la última encuesta de Gallup Panamá.

El 37% de los consultados dijo -al mostrarle una papeleta- que votaría por Ricardo Martinelli si hubiese elecciones en este momento.

En segundo lugar le sigue la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, con 17% y después Ricardo Lombana con 14%.

Resultado muy similar logró el expresidente Martinelli cuando a los entrevistados se le realizó la misma pregunta, pero se dejó que dieran los nombres de forma espontánea. Martinelli logró el respaldo del 36% de los que participaron del estudio.

Pero esta vez, Ricardo Lombana pasó al segundo lugar con 12% y Zulay Rodríguez al tercer lugar con 8%.

La encuesta fue realizada por la firma Gallup de Panamá para el Grupo Epasa, para la cual se realizaron 1,200 entrevistas entre el pasado 4 y 8 de junio.'



Ricardo Martinelli continúa siendo la figura que más representa activamente a la oposición (42%), cifra que se ha mantenido desde el



mes anterior

El cuestionario se aplicó cara a cara en el hogar de la persona encuestada, utilizando una muestra representativa de la población adulta de todo el país.

Gallup de Panamá sostiene que los resultados de esta encuesta tienen un nivel de confianza del 95%, con un margen de error de 2.8 puntos.

Líder de la oposición

Por cuarto mes consecutivo, el expresidente Martinelli también se mantiene con la figura que lidera la oposición al gobierno del presidente Laurentino Cortizo.

Martinelli obtuvo el respaldo del 42% de los encuestados. Le sigue Ricardo Lombana con 15% y José Isabel Blandón con 13%. (Ver gráfico 3)

Sin embargo cuando se midió la imagen de algunas personalidades públicas, la más favorecida fue la diputada oficialista Zulay Rodríguez, quien logró el respaldo 62% de los entrevistados.

En la lista también figura el expresidente Martinelli con un 56% de imagen favorable.

En esta última medición, el presidente Laurentino Cortizo empezó a marcar con una imagen desfavorable, la cual alcanzó 48%, frente a un 44% de imagen positiva.

La figura de Cortizo empieza a resentir un desgaste producto de críticas por acontecimientos en los que se vinculan a allegados al partido gobernante.

La figura con la peor imagen es la del vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, quien obtuvo un 68% de imagen negativa frente a un 15% de imagen positiva.

"La imagen más desfavorable es la de Gabriel Carrizo, quien además es la figura del gobierno que más le genera rechazo a la ciudadanía (30%)", señaló la firma Gallup en su análisis.

En las últimas semanas, el vicepresidente y ministro arremetió contra sus críticos en sus cuenta de Twitter, en donde amenazó con entablar acciones legales contra quienes lo difamen a él o a su familia.

"Durante largos meses he soportado con estoicismo un sinfín de infundios, oprobios y calumnias, pese a que estos carecen de fundamento alguno. He procedido así en virtud de ser un funcionario electo y convencido que, como tal, debo respetar el escrutinio público", comentó en Twitter.

Resolver los problemas

Cuando se preguntó ¿quién considera Ud., es mejor para solucionar los siguientes problemas?, el expresidente Ricardo Martinelli nuevamente aparece entre los primeros lugares en temas como costo de la vida (36%), desempleo (36%), inseguridad ciudadana (25%) salud (27%) y educación (31%). Solo en el tema de corrupción lidera la diputada Zulay Rodríguez con 26%.

A pesar de que aún faltan poco más de tres años para los comicios electorales, el 67% de los consultados considera que sí vale la pena votar, mientras que un 30% dice que no. El 3% restante no sabe o no opinó. (Ver gráfico 6)

"Al asociar figuras públicas con la resolución de las problemáticas nacionales, se muestra que el expresidente Ricardo Martinelli es quien es percibido como el político que podría solucionar dichas situaciones, con excepción de la corrupción, donde quien encabeza es Zulay Rodríguez", dijo la encuestadora.

"Las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados".

