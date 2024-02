¿Por qué Zulay Rodríguez renunció a su puesto de diputada?

La aspirante presidencial Zulay Rodríguez renunció a su curul en la Asamblea Nacional para preservar su lugar en la papeleta ante el riesgo de ser víctima de la politización del sistema judicial.

En medio del primer debate presidencial, desarrollado el lunes en la Universidad de Panamá, la candidata realizó el anuncio.

"Presenté mi renuncia como diputada porque me va a permitir salir en la papeleta del 5 mayo, a pesar que tienen a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Electoral para sacarme de la contienda", dijo Rodríguez.

De acuerdo con la abogada, su petición de que se le realizara un proceso público fue rechazada y en su lugar se pretendía realizar audiencias por Zoom.

Estas actuaciones, a juicio de la diputada, derivarían en una posterior inhabilitación política como la que han tratado de perpetrar contra Ricardo Martinelli.

"No me iban a dejar participar porque me iban a inhabilitar porque no me estaban haciendo mi juicio público oral de inmediación para el que había invitado a todos los medios", expuso.

El proceso pasará a la justicia ordinaria, en la que Rodríguez cuenta con más recursos para defenderse.

Rodríguez reiteró que su deseo de contar con los medios es para que el pueblo vea la patraña en la que tratan de involucrarla.

"El problema acá es que me tengo que ir con amparos de garantías, que los resuelven los colegas de Ariadne García. Quiero que se den cuenta que esta controversia de carácter civil ha sido inventada", agregó.

El lunes, durante el debate, la diputada también reconoció públicamente que se arrepiente de haber hecho campaña para Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!