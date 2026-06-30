Presidente Mulino se reúne con bancada de Cambio Democrático en pro de proyectos de leyes con sustento legal y social

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este martes con la bancada de diputados del partido Cambio Democrático para conversar sobre temas de carácter nacional, estableciendo como único objetivo el beneficio de todos los panameños.

Durante el encuentro, el presidente Mulino llamó la atención sobre el alto número de leyes aprobadas que ha tenido que vetar por ser contradictorias con las normas vigentes, los parámetros fiscales o la propia Constitución.

Por su parte, la bancada de Cambio Democrático se comprometió a trabajar por una mejor imagen de la Asamblea Nacional.

Para ello, se enfocarán en mejorar la asistencia dentro de las comisiones legislativas, así como en aportar y apoyar leyes que cuenten con un sólido sustento legal y social.