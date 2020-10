Prohíjan anteproyecto de ley que facilita a las personas de escasos recursos obtener divorcios sin costos

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia prohijó el anteproyecto de ley 176 que facilita a las personas de escasos recursos obtener divorcios sin costos.

Versión impresa

El anteproyecto de ley 176 modifica el numeral 9 del artículo 212 del Código de la Familia.

El numeral 9 del artículo 212 del Código de la Familia establece que son causales de divorcio la separación de hecho por más de dos años, aun cuando vivan bajo el mismo techo.

Con las modificaciones propuestas en el anteproyecto de ley 176, se podrá solicitar el divorcio sin señalar una causal específica, "siempre que haya transcurrido al menos tres meses desde la celebración" del matrimonio, sin necesidad de apoderado legal.

Además, se establece que el cónyuge que haga la solicitud de divorcio debe presentar una propuesta de convenio, en la que deberá detallar designación de custodia de los hijos menores de edad y administración de bienes, entre otros.

"En nuestro país no existe la posibilidad de comparecer ante un juez, de manera voluntaria y expedita y poder hacer la solicitud de divorcio, si no cuenta con un representante ante los tribunales de familia y en muchas ocasiones las personas no cuentan con los recursos para contratar estos servicios por lo que se ven en la penosa situación de mantener ese vínculo matrimonial por años, aun cuanto tiene otra pareja con la que convive y también se encuentra la limitante que si el cónyuge no desea firmar el mutuo acuerdo que debe ser avalado por un abogado, dando como resultado que este no se podrá disolver, ya que si el mismo no tiene el dinero y el tiempo de separación de más de dos años no podrá recibir este derecho de lograr un estado civil de soltería", explicó la diputada Zulay Rodríguez, quien presentó esta iniciativa legislativa en una nota que dirigió al presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero.

Para la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la modificación del numeral 9 del artículo 212 del Código de Familia "sería una ayuda directa e inmediata a las miles de familias que viven en situación irregular y disfuncional, que por falta de recursos no ha logrado regularizar su situación familiar, en especial a las de escasos recursos ya que no cuentan con los medios y el recurso para acudir al sistema de justicia en este caso obtener un divorcio, sin que tenga un costo para ellos, la justicia debe ser gratuita y de fácil acceso".

Para finalizar, dejó claro que con este anteproyecto de ley lo que se busca es "colaborar y ayudar a miles de panameños de escasos recursos que necesitan realizar estos trámites, además de colaborar con el sistema de Justicia dándole herramientas para poder tramitar este tipo de solicitudes de manera expedita".

VEA TAMBIÉN: Bancos reducen sus operaciones en Panamá

Lo propuesto por la diputada Zulay Rodríguez, al pleno de la Asamblea Nacional, tiene fecha del 8 de octubre de 2020.