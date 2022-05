Protestan para que toda la población sea tomada en cuenta al aplicarse medidas sobre los combustibles

Más de un centenar de transportistas y simpatizantes se congregaron en la Cinta Costera, a la altura del Mirador del Pacífico para formar una cadena humana y exigir que sea sancionado el proyecto de ley 808, que crea un fideicomiso para hacer frente a las alzas en los precios de los combustibles.

Por espacio de dos horas, los manifestantes hicieron sentir su descontento ante la solución parcial planteada hasta el momento por el Gobierno, que solamente está dirigida a los transportistas del servicio público de pasajeros, colegiales, turismo, comercial y agrícola.

En la protesta estuvo la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y gestora del proyecto, Zulay Rodríguez, quien pidió al presidente Laurentino Cortizo que sancione su iniciativa que beneficia a todo el país y no solo a un sector.

Rodríguez dijo sentirse desconfiada con el manejo que las autoridades les puedan dar a los vales que se les entregará a transportistas de flota comercial y agrícola, porque podrían ‘politizarse’ como, según ella, ocurrió con el vale digital entregado a raíz de la pandemia de covid-19.

En tanto, Juan Castañeda, taxista de Colón, dijo que no todo el pueblo es transportista por lo que le pidió al mandatario tenga empatía con la población y firme el proyecto de ley.

“Nosotros queremos que este Gobierno se identifique con la necesidad del pueblo panameño y así como nosotros queremos que nos traten bien, también queremos que traten bien al pueblo panameño, porque nosotros somos pueblo también”, expresó Castañeda.

Esta representa otra medida de presión hacia el Ejecutivo para que avale el proyecto aprobado por los diputados en el ocaso del periodo ordinario anterior.

El pasado miércoles, fueron citados dos ministros y varias autoridades por la Comisión de Economía de la Asamblea para que contestaran un cuestionario con respecto a la actual coyuntura que se vive por el aumento en los precios de los derivados del petróleo.

La propuesta legislativa fue entregada a la Presidencia el pasado 5 de mayo y según el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, en este momento el equipo legal que asiste al mandatario revisa el documento, con la asistencia de los ministerios y las entidades involucradas en el tema.

No obstante, las primeras apreciaciones de algunos funcionarios del Órgano Ejecutivo son que, al no conocerse la fuente del financiamiento del fideicomiso, el proyecto no resulta viable.

Por su parte, varios diputados han expresado que es responsabilidad del Gobierno hallar los recursos para fondear el fideicomiso que busca crear el proyecto 808.

