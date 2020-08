Proyecto de rebaja no se discute en II debate

El proyecto de ley sobre el descuento salarial para altos funcionarios del Ejecutivo, aún no ha sido discutido en segundo debate.

Este proyecto debía retomarse el lunes 17 de agosto, sin embargo, a la fecha no ha sido discutido.

La diputada del partido Molirena, Corina Cano, dijo que todavía se está analizando si el proyecto es inconstitucional o no.

Sin embargo, el tema del aporte no debe tener ningún problema, ya que ella considera que no debe haber ningún diputado que se niegue a realizarlo. Es necesario adecuar el proyecto para que no riña con la Constitución Nacional, agregó la diputada.

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila, dijo que así como se está analizando descontar a funcionarios de altos cargos de diferentes instituciones, los diputados deben ser incluidos.

De acuerdo con Ávila, no puede ser que a unos funcionarios sí se les descuente y a los que crean las leyes del país, no.

Mientras que Cano dijo que un órgano del Estado no puede intervenir en otro y esta es la razón por la que el proyecto se está estudiando.

El proyecto de Ley N°09-20, fue presentado ante la Asamblea Nacional por el vicepresidente José Gabriel Carrizo.

Este proyecto tiene la finalidad de autorizar descuentos en gastos de representación a servidores públicos con altos rangos como: ministros, viceministros, directores, subdirectores, gerentes, subgerentes, administradores y subadministradores.

A partir de la sanción y por seis meses, al presidente y al vicepresidente se les aplicaría un recorte en sus salarios y gastos de representación por un 50%, mientras que los ministros, viceministros, directores y subdirectores, gerentes y subgerentes, administradores y subadministradores, y asesores tendrían un recorte del 25%.

