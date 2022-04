¿Qué obligó a José Gabriel Carrizo a desistir de postularse para secretario general del PRD?

Todos daban por sentado que el vicepresidente José Gabriel Carrizo sería el candidato a la Secretaría General del PRD, pero a último momento sorprendió con su anuncio que no aspiraría a ser parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Las razones planteadas por el político son sus responsabilidades como parte del Órgano Ejecutivo, donde a su juicio hay muchos temas que están pendientes de resolver.

Incluso planteó que sus responsabilidades “con el país y con todos los panameños no pueden ser suplantadas, están por encima de cualquier aspiración. Todo tiene su tiempo y su momento”.

¿Pero, en realidad que llevó a José Gabriel Carrizo a desistir de postularse como secretario general del PRD?

Después que pasó la elección de delegados del 27 de marzo se inició una negociación entre diversos sectores del PRD, la idea era lograr una nómina de consenso que contara con el apoyo de la mayoría de delegados y no se diera un enfrentamiento encarnizado entre los aspirantes que afectara al colectivo.

Tras semanas se conversaciones no se logró esa nómina, ya que hubo muchos de los aspirantes a ser parte del CEN que se negaban a quedar fuera.

El actual secretario general del PRD, Pedro Miguel González ya había denunciado que no permitiría a que desde el Ejecutivo se asaltara el control del colectivo, lo cual prendió las alarmas de cómo candidatizarse sin ser culpado de la división e imposición.

Uno de los grandes problemas que enfrentó José Gabriel Carrizo para lograr esa nómina de consenso fueron las aspiraciones de los diputados, quienes se jactan de gritar a los cuatro vientos que son quienes cuentan con el apoyo de los delegados. No obstante la imagen de los conocidos padres de la patria no es la mejor, y por ende a un político joven como “Gaby" Carrizo ese aspecto no le beneficia en nada.

A Carrizo le quedaba la opción de ir con una nómina propia, sin incluir a aquellos elementos que dañaran su imagen, pero lo llevaría a un batalla de desgaste político.

Tras ver que no tenía opciones y considerar que necesitaba a una figura de confianza dentro del CEN del PRD, se piensa en el diputado del Parlacen y asesor presidencial Rubén De León, una figura considerada como abierta al diálogo y con simpatía por parte de diversos sectores dentro del colectivo fundado por Omar Torrijos Herrera.

Con una ficha dentro del nuevo CEN, el vicepresidente de la República apuesta a tener un enlace y a la vez no sufre ese desgaste político que le había acarreado aspirar a la Secretaría General, sumado a la mala imagen que le daba ante la población ser parte de una nómina donde estaban los cuestionados diputados.

Si bien, “Gaby" Carrizo sabía que al postularse se aseguraba salir electo como máximo dirigente del PRD, ello tendría un alto costo político, ya que afectaría su imagen e iría para las elecciones primarias con muchos factores en contra.

Tal y como lo señala el analista político Danilo Toro, Carrizo puso en balanza que era lo que más le convenía y de allí que decide no postularse y centrarse en su trabajo en el Ejecutivo hasta que llegue la fecha de las elecciones primarias.

Toro plantea que Carrizo hizo un análisis de costo beneficio con miras a un futuro político.

“Hay que recordar que todo parece indicar que el vicepresidente tiene su meta fija más en una futura postulación presidencial que en una futura jefatura de la estructura del PRD”, indicó.

Recuerda el analista que si bien es beneficioso para quien tiene aspiraciones presidenciales lograr el control del CEN del PRD, el político al ver que no había el consenso prefirió no someterse el desgaste para conservar la viabilidad a una candidatura presidencial.

“Me imagino, que su principal objetivo es ser candidato presidencial”, señala Danilo Toro.

Solo este jueves Federico Alfaro, vicecanciller y jefe la campaña pasada de Laurentino Cortizo confirmó que tanto “Gaby” Carrizo como el mandatario apoyan la candidatura de Rubén De León, dejando otros puestos a que los delegados escojan según sus preferencias.

Cerrado el periodo de postulaciones del PRD la Secretaría General se la disputarán Pedro Miguel González y Rubén De León, mientras que la presidencia del partido se la pelearán el diputado Benicio Robinson y la exministra de Salud Rosario Turner.

La nota característica de este periodo de postulaciones fue el hecho que al menos cinco diputados aspiran a ser parte del CEN del PRD. Entre ellos además de Benicio Robinson están: Crispiano Adames para la primer vicepresidencia; Raúl Pineda aspira a la tercer subsecretaría, Julio Mendoza opta por la quinta subsecretaría y Héctor Brands se disputará con Eyra Ruiz y Carlos Pérez Herrera la segunda subsecretaría.

El alcalde de Colón, Alex Lee aspira a la segunda vicepresidencia del PRD.

Cerrado el periodo de postulaciones, ahora le corresponderá a los 1,400 delegados, el próximo domingo 15 de mayo, decidir quiénes conformarán el nuevo CEN, que dirigirá al colectivo por los próximo cinco años, que incluye prepararse para las elecciones de mayo de 2024.

