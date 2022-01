Ricardo Martinelli recomienda al Gobierno empezar las grandes obras públicas 'ahora en verano'

El expresidente de la República Ricardo Martinelli recomendó al Gobierno de Laurentino Cortizo aprovechar la temporada seca en Panamá para iniciar las grandes obras.

Las recomendaciones del exmandatario surgen teniendo en cuenta que a inicio de año hay poco movimiento comercial.

Ricardo Martinelli plantea que ante el poco movimiento comercial y las bajas ventas el desempleo podría aumentar.

Mediante su cuenta de Twitter, Martinelli indicó: "La ventas de comercios en enero no son las estimadas después de Los Altos gastos de diciembre. Ahora en el verano es donde deberían empezar las obras públicas y privadas para generar empleo durante el año. De no, habrá poco trabajo mas desempleo y endeudamiento cosas no deseadas".

El actual líder del partido Realizando Metas en reiteradas ocasiones ha mostrado su preocupación por el incremento del desempleo.

Incluso ha insistido en la necesidad de que el Gobierno agilice los proyectos prometidos a fin de que se logre reactivar la afectada economía nacional.

Con las medidas restrictivas implementadas por las autoridades durante la pandemia de covid-19, la economía se ha visto golpeada y por ende el desempleo se ha disparado en esta nación centroamericana.

El exgobernante, quien encabeza todas las encuentas de opinón, ha prometido que de volver a la Presidencia de la República logrará recuperar a Panamá se la crisis en que se encuentra envuelta.

Hasta ahora en la actuald administración gubernamental se ha dado inicio a la constrrucción de la Línea 3 del Metro de Panamá, no obstante están pendientes grandes proyectos que podrían generar miles de empleos.

Durante la gestión de Ricardo Martinelli, este político se caracterizó por impulsar grandes obras que generaron mucho empleo y mejor calidad de vida para los nacionales y extranjeros residentes en Panamá.

