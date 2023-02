Ricardo Martinelli retó a sus oponente y les garantiza que ganará

Con el triunfo en las elecciones de mayo de 2024 con un 70% de los votos, sentenció el expresidente y líder de Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli a sus oponentes durante un encuentro con líderes y copartidarios de Cambio Democrático (CD) en Arraiján.

"Vamos a convertir a Panamá, en lo que todos ustedes quieren que sea, un país lleno de oportunidades, donde haya trabajo, buena educación, salud, transportes y sobre todo, donde sus hijos sean lo que sueñen ser", dijo.

El expresidente habló de los sueños robados a los panameños por los últimos partidos gobernantes y su potencial candidatura en las próximas elecciones generales de mayo de 2024.

"Es por eso que esos bandidos no quieren que a ustedes les vaya bien, no quieren que yo corra. Me tienen tanto miedo", dijo Martinelli e instó a sus opositores a ir a las urnas. "Vamos a las urnas, para ver si no les voy a ganar con 70 % de los votos. No tienen coraje de afrontar una elección", sentenció Martinelli.

Martinelli insistió en que Arraiján y La Chorrera tienen que tener oportunidades, ser foco de desarrollo. Reiteró el compromiso de crear una nueva ciudad para que sus residentes no tengan que desplazarse hacia la ciudad de Panamá.

Por su parte, la secretaria general de Cambio Democrático (CD) y aspirante a la presidencia del colectivo, Yanibel Ábrego, citó algunas reflexiones que motivan esta alianza.

"Tú eres la esperanza de Panamá y queremos que Cambio Democrático regrese contigo. Nuestra alianza la queremos con Realizando Metas y Ricardo Martinelli. Lastimosamente, Roux no escucha eso", insistió Ábrego.



La diputada Marylin Vallarino pidió a los copartidarios en el distrito de Arraiján el apoyo para el 19 de marzo, para "ganarle la guerra a Rómulo Roux". "Hemos demostrado que estamos trabajando desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, con alcaldes, hombres y mujeres aguerridos", indicó.

Ábrego reiteró una alianza Realizando Metas (RM) - Cambio Democrático (CD) comprometida con devolver una mejor calidad de vida para los panameños, mayor espacio para las mujeres y para la juventud.

No hay plazas de empleo y oportunidad para la juventud panameñas porque no hemos tenido un gobierno comprometido, dijo. "Todos los problemas, Ricardo, los va a tener que solucionar. A todos los panameños no fue mejor cuando Cambio Democrático con Ricardo Martinelli gobernó", afirmó Ábrego.

"El miedo los tiene inventando de todo, pero con la voluntad del pueblo, que es el que pone y quita presidente, lo vamos a lograr", dijo Ábrego, antes simpatizantes de CD, Realizando Metas y de Ricardo Martinelli.

Este domingo, Ricardo Martinelli acompañó a la secretaria del CD, y otros diputados en actividades que se desarrollaron en el distrito de Arraiján y San Miguelito con el objetivo de fortalecer el partido Cambio Democrático para caminar juntos a RM hacia el triunfo de las elecciones del 2024. Mejores días para los panameños, prometieron los líderes políticos de ambos colectivos.

