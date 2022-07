Ricardo Martinelli: 'Usan falsamente el nombre del vicepresidente para influenciar sobre el fuero penal electoral'

Usan falsamente el nombre del vicepresidente para influenciar en la decisión sobre el fuero penal electoral, denunció este martes el expresidente de la República y líder del partido Realizando Meta, Ricardo Martinelli.

Martinelli se refirió a conspiraciones en la que supuestamente estaría involucrado un exdiputado y un expresidente.

"Me informan, que dos conspiradores de palacio, un tal Cayo y Exdiputado ambulancia siguiendo órdenes de un Miguel que no es Pedro, RR y un ex Presi que quiere volver a serlo, son los que conspiran para influenciar en decisión del fuero electoral; usando falsamente nombre del Vice", posteó el exmandatario en sus redes sociales.

La reacción de Martinelli también acuerpa denuncias sobre las intenciones de un juez electoral que busca contradecir la decisión tomada por los magistrados del Tribunal Electoral (TE) mediante la cual respetaron el fuero penal electoral al presidente del Partido Realizando Metas.

Representantes legales del exmandatario han reiterado que la solicitud presentada por la juez Baloisa Marquínez no aporta elementos adicionales a los que motivaron las decisión de los magistrados del Tribunal Electoral.

Persisten las intenciones de perjudicar a Ricardo Martinelli, cuestionó el secretario general del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho; mientras el equipo legal del exmandatario, advierte intenciones de utilizar los poderes del Estado, en diferentes jurisdicciones y de manera repetitiva, para juzgar, investigar y perseguir a Martinelli.

Con la nueva solicitud de levantamiento del fuero electoral a Martineli, su equipo legal denunció que se está dando un doble juzgamiento en este tema, así como sustracción de materia, ya que la jueza Baloisa Marquínez está modificando un fallo que actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una demanda de inconstitucionalidad, en la cual la misma como funcionaria no participó.

A pesar de este fallo de los magistrados del TE, la juez Marquínez, realizó una nueva solicitud para el levantamiento del fuero a Martinelli, la cual curiosamente por segunda ocasión es admitida por un Juzgado Tercero Electoral, desconociendo una decisión tomada por sus superiores.

Frente a esta nueva acción de Marquínez, la defensa de Martinelli presentó una apelación ante los magistrados, que debe resolverse entre miércoles y jueves.

Hay que indicar que esta apelación es con efectos suspensivos, por lo que el mandatario sigue manteniendo su fuero penal electoral

