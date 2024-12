¿Sabes quiénes son los diputados peores calificados de la Asamblea Nacional?

La Asamblea Nacional, pese a sus esfuerzos, no ha podido recobrar la confianza de la población debido a que quienes la conforman no logran cumplir las expectativas de los ciudadanos, pues a su juicio, no presentan anteproyectos de ley enfocados en sus necesidades.

Inclusive cuestionan el hecho de que algunos diputados ni siquiera asisten al Pleno, hecho que denota poca importancia hacia sus obligaciones y votantes, que son precisamente a quienes representan en dicho órgano.

Ante esta necesidad de fiscalización ciudadana, la Organización Espacio Cívico ha elaborado una especie de boletín en el que califica el trabajo de cada legislativo tomando en cuenta diversos aspectos como asistencia al Pleno y comisiones, gasto acumulado en viajes y viáticos, declaración voluntaria de intereses y de patrimonio.

La última evaluación reveló que los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se encuentran entre los peores calificados, siendo la nota más baja 1.9 y la más alta 3.0, una puntuación deficiente según el sistema educativo panameño.

El perredista peor calificado es el diputado Benicio Robinson cuya puntuación final es de 1.9 debido a que su asistencia al Pleno y comisiones ha sido baja y hasta la fecha no ha entregado su declaración de intereses y de patrimonio, cabe destacar que estas no son obligatorias sino voluntarias.

Le siguen sus compañeros Jaime Vargas (2.0) y Jairo Salazar (2.2), la variación entre ambos se debe al puntaje de gasto acumulado en viajes y viáticos, ítems donde Salazar tiene 1.0.

Mientras que, el cuarto puesto lo ocupan los diputados Néstor Guardia, Nixon Andrade, Raphael Buchanan, Crispiano Adames, Javier Sucre y Raúl Pineda con una calificación de 2.6.

Salvando la materia están Marcos Castillero, Flor Brenes y Arquesio Arias con 3.0.

Las nuevas figuran de la Asamblea Nacional tampoco se escapan de esta realidad, el diputado independiente Manuel Samaniego, es el peor calificado de la Coalición VAMOS con 2.6.

En la mitad de la tabla se ubican Alexandra Brenes, Yamireliz Chong y Jorge González con una calificación de 3.0. Seguidos de Manuel Cheng y Eduardo Gaitán con 3.6.

Mientras que, Betserai Richards y Ernesto Cedeño tiene una puntuación de 3.0.

El panorama para el Partido Panameñista tampoco es favorable, ya que, del total de diputados que conforman la bancada solo 3 obtuvieron una puntuación aceptable.

Entre los puntajes más bajos se encuentran: Ariana Coba (1.5), Ricardo Vigil (1.9), Edwin Vergara (2.6), Medin Jiménez (2.6) y Roberto Archibold (2.6).

Los más ponderados son José Luis Varela (3.0), Jorge Herrera (3.8) y Francisco Brea (4.4).

El objetivo de este boletín informativo es que los ciudadanos puedan evaluar el actuar de sus autoridades, y tengan las herramientas necesarias para tomar decisiones acertadas de cara a las próximas elecciones de mayo 2029.