¡Se acabó el amor en Vamos! Ex candidatos piden "pasar la podadora" y botar a tres diputados rebeldes

Parece que la luna de miel de la bancada independiente más grande de la Asamblea Nacional llegó a su fin. En un giro digno de los partidos tradicionales que tanto criticaban, un grupo de ex candidatos y miembros activos de la Coalición Vamos le envió una carta a su Junta Directiva con un mensaje muy claro: es hora de botar a los desobedientes.

El documento, firmado en representación del grupo por Manuel Pérez, pide evaluar la continuidad de tres diputados específicos que osaron votar diferente en un tema crucial.

Los tres señalados de la "incoherencia"

La solicitud de purga va dirigida con nombre y apellido hacia tres figuras de la bancada: Jorge Bloise, Neftalí Zamora y Manuel Samaniego.

¿Cuál es el pecado?

Para los firmantes, el error imperdonable fue haberse apartado de la línea acordada durante la votación relacionada con el Tribunal Electoral. Según la carta, la unidad en este punto "no era opcional" y la desalineación debilita el proyecto político frente al pueblo panameño.

"Menos es más": Prefieren una bancada flaca pero obediente

El tono de la misiva no anduvo con rodeos. Los ex candidatos aseguraron que, aunque ya "cumplieron su ciclo como candidatos", actúan preocupados por lo que viene: "lo hacemos únicamente por convicción y por el futuro del movimiento".

La polémica frase que encendió las alarmas fue contundente: "No le tengamos miedo a adelgazar la bancada. Menos es más". Además, sostienen que "el panameño no exige cantidad, exige calidad, exige coherencia".

Por lo tanto, consideran que evaluar la permanencia de quienes no han podido alinearse con los valores de la coalición es lo que los diferenciará de cara a las próximas elecciones. "Un grupo de panameños coherente, disciplinado y confiable es el que merece el respaldo del pueblo panameño", destacan.

La advertencia está sobre la mesa: purgar a quienes no se alinean con los ideales del movimiento es, según ellos, la única forma de no parecerse al resto de la fauna política tradicional.

Se avecinan batallas y no quieren fisuras

La prisa por "limpiar la casa" tiene una razón de ser. Los firmantes advierten que en los próximos meses la Asamblea Nacional discutirá temas de enorme trascendencia nacional donde no se pueden permitir divisiones ni votos sorpresa:

El polémico debate sobre el Bioetanol.

Las próximas reformas electorales.

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La crucial elección de la junta directiva de la Asamblea el próximo 1 de julio.

La pelota queda ahora en la cancha de la Junta Directiva de Vamos, cuyos líderes deberán decidir si aplican la doctrina de la "disciplina de partido" que tanto le criticaban a los colectivos tradicionales, o si permiten que los matices y el criterio propio sigan existiendo en su bancada. El pueblo, como siempre, los estará observando.