¿Segunda vuelta, ayudaría a mejorar sistema político?

En Panamá el debate de la segunda vuelta electoral se ha mantenido vigente a pesar que no ha habido un consenso para que el tema sea abordado y aprobado. Esta figura que se aplica en gran parte de los países de América Latina para fortalecer la gobernalidad.

Desde que se inició la denominada "Era Democrática", el tema cobra vigencia por momentos, pero al ver que no se cuenta con el aval de los sectores políticos, simplemente se desvanece.

Incluso, la segunda vuelta fue un tema que surgió desde las primeras elecciones democráticas, luego que el expresidente Ernesto Pérez Balladares ganara los comicios de 1994 con apenas el 33.3% de los votos válidos. En ese momento, los colectivos que habían estado en contra de la dictadura militar fueron separados con diferentes candidatos, favoreciendo el triunfo del candidato del PRD.

Uno de los momentos en que esta figura acaparó más la atención de la clase política, e incluso de la población, fue en el 2011, cuando el expresidente Ricardo Martinelli propuso que se estableciera una segunda vuelta electoral, no obstante, este tema generó una serie de disputas que hicieron que la iniciativa no avanzara.

En 2019, cuando el actual presidente de la República, Laurentino Cortizo, ganó con solo el 33.5%, se revivió el debate de que se hace necesario una segunda vuelta, no obstante, no pasó de allí.

Desde 1990 a la fecha, que se han realizado 6 elecciones generales, dos candidatos han obtenido el triunfo con solo el 33%, siendo los dos del PRD, por lo cual hay analistas que consideran que mientras ese colectivo tenga el control de la Asamblea y del país es poco probable que la segunda vuelta sea discutida y aprobada.

El beneficio de instalar una segunda vuelta electoral en Panamá es un aspecto importante que sale a relucir cuando se debate este tema, ya que hay quienes consideran que representa un gasto más elevado en elecciones y a la vez involucra un mayor tiempo en campaña que no beneficia al país.'

73.01%

fue el porcentaje de participación en las elecciones generales de 2019. 3,004,083

panameños están habilitados para votar el próximo domingo 5 de mayo.

Incluso hay quienes creen que en una segunda vuelta mucha menos gente saldría a votar por el mismo cansancio que trae el tema electoral.

Para el comentarista y analista político, Juan Carlos Tapia el próximo presidente que se elija podría ganar con el 28%- "Imagínate un presidente que arranque con un 72% en contra, hay que hacer una segunda vuelta".

Plantea Tapia que es importante que los dos primeros candidatos vayan a una segunda vuelta y van a tener un presidente con una mayoría, aunque sea de 1% más que el otro.

" Acá los presidentes arrancan con 60% en contra, en caso de el Toro, Nito, Varela, el único que ganó con más de 60% en una sola vuelta fue Martinelli", recuerda el comentarista.

Explica que podría resultar electo un presidente con un bajo porcentaje del total del electorado.

"Tengo más de 20 años de estar pidiendo que se necesita una segunda vuelta . Hay una diformidad completa y total", expresa.

Contrario a lo expuesto por Tapia, el abogado y analista político Pedro Sittón señala: "Yo no estoy a favor de la segunda vuelta, porque en la mayoría de países que se ha implementado no ha llenado las expectativas de legitimidad de las fuerzas políticas, ganan la segunda vuelta de una manera expuria en varias ocasiones, pero si la clase política panameña y sociedad así lo desea, no tengo ningún problema con ello".

Manifiesta que es una institución parte de la democracia que utilizan ciertos países para darle legitimidad a su gobierno, pero recuerda que contrario a otros países de Latinoamérica en Panamá vota arriba del 70% del electorado y el problema del Gobierno que gana las elecciones no es que gane con un bajo porcentaje, porque la gente reconoce al ganador, el problema es que no tiene control de la Asamblea Nacional y el Legislativo es el que le impone el mandato al presidente de la República y se ha visto en el de Varela, Cortizo, Moscoso.

"Si desean instalar balotage como una fórmula de mayor legitimación de un gobierno electo bienvenido sea, siempre y cuando haya un acuerdo de la clase política y la sociedad civil, pero ello no va a mejorar nuestra democracia, no nos va a dotar de mayor democracia y lo que sí va hacer, es crear mayor gastos y una campaña mucho más larga de lo que ya es; y la queja de hace años atrás que la campaña era demasiado larga, entonces para que la vas a alargar"

Agrega que el remedio no está en la sábana y cuidado que el remedio es peor que la enfermedad, "no veo necesario una segunda vuelta en Panamá por lo que haría es que pequeños partidos políticos vayan intoxicando el sistema democrático y vayan chantajeando a los partidos grandes para poder entonces hacer alianzas. Creo que el sistema actual donde los partidos políticos hacen alianzas para llegar al poder es el correcto".

En su momento el analista político José Blandón ha indicado que la estabilidad de un país es mucho más importante que alguien gane sin estabilidad, y por ello la segunda vuelta en otros países se hace en un periodo determinado posiblemente. Añade que es posible que represente un costo más, pero la estabilidad política en una democracia rinde mucho más beneficios para un gobierno

"Uno siempre juega a buscar la mayor votación y mayor estabilidad del proceso", resalta Blandón.

Recuerda que el sistema electoral de Panamá siempre ha funcionado bien con una vuelta, pero en la medida que va avanzando la sociedad se está viendo mucha fragmentación, entonces se tiene que mirar en la necesidad de reformar la Constitución y las leyes para ver como se establece la segunda vuelta.

Por su parte el analista político Danilo Toro es de la opinión que no es necesaria porque no aporte nada bueno al sistema político.

"El sistema actual no funciona, porque tiene una disfunción, pero no se debe a que haya o no una segunda vuelta electoral, se debe a que todo el sistema en su estructura no funciona", relata Toro.

En Panamá para poder introducir la segunda vuelta electoral se hace necesario reformar la Constitución Política, no obstante por ahora no se ve cerca que se cambie la Carta Magna de esta nación centroamericana.

A pesar de ello dentro de la Asamblea Nacional han surgido a través de los años propuestas para introducir la segunda vuelta, una última fue presentada a finales del 2021 por el diputado Hernán Delgado, él considera que la segunda vuelta debe aplicarse para todos los cargos y cambiar el mecanismo de otorgar las curules en los circuitos plurinominales.

