Segunda vuelta electoral divide la opinión del electorado

A pesar de que la segunda vuelta electoral es un tema que ha abierto el debate entre el electorado panameño, esta iniciativa no ha avanzado en su aprobación y mantiene dividida la opinión sobre su conveniencia o no.

La última encuesta de Gallup Panamá realizada para el Grupo Epasa a la preguta : ¿Está usted de acuerdo con la implementación de una segunda vuelta para las elecciones del 2024?, el 51% dijo estar de acuerdo, el 48% que no lo está y un 1% no sabe o no respondió.

Se puede notar que existe polémica, al igual que en meses anteriores, con respecto a la implementación de la segunda vuelta en elecciones presidenciales. Entre más alto es el nivel de escolaridad, más están de acuerdo con la implementación del “ballotage” que tiende a ser apoyado por aproximadamente la mitad de la población.

De los encuestados que respondieron que sí está de acuerdo con la segunda vuelta, 50% tiene nivel de escolaridad de primaria, 49% secundaria y 54% enseñanza superior.

En tanto los que señalaron que no están de acuerdo con esta iniciativa, el 49% tiene un nivel de escolaridad de primaria, 49% de secundaria y 45% educación universitaria.

Mientras que quien no sabe o no respondió 1% tiene formación de primaria, 2% secundaria y 1% superior.

Al cuestionamiento de ¿Cuán probable es que usted vote en las elecciones del 2024?, se revela que es muy probable que las personas consultadas voten para las elecciones de 2024, tendencia que se mantiene en los últimos meses.

Conforme mayor sea el nivel educativo del ciudadano se incrementa su deseo de emitir sus preferencias.

Para los ciudadanos, al igual que en meses anteriores, sí vale la pena emitir el voto. Las personas que principalmente lo mencionan son las que tienen estudios superiores,

independientemente de su lugar de residencia. Sin embargo, para aquellos que están pasando penurias económicas y tienen un bajo nivel educativo, las elecciones “no valen tanto la pena”.

En la encuesta realizada por Gallup Panamá a petición de Editora Panamá América se entrevistaron a ciudadano de 18 años y más residente en hogares.

La muestra empleada fue de 1,200 personas, se hizo de forma aleatoria representativa de la población. El margen de de error: ±2.8 (nivel de confianza 95%, p=0.5).

Este estudio se efectuó entre el 20 y 26 octubre del 2022.

