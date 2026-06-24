Tildan de 'exabrupto' el reclamo de China a Panamá

Como un "exabrupto diplomático" calificó Adolfo Linares, abogado especializado en derecho comercial y marítimo, la intervención del observador permanente de China, Xie Feng, en una de las sesiones de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desarrollada en Panamá.

Mencionó que, al su país no ser miembro de este organismo, su participación en el evento es de "mero observador"; sus declaraciones no tuvieron otro propósito que desprestigiar a Panamá, pero "le salió el tiro por la culata".

El jurista explicó que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal no afecta la seguridad jurídica de los inversionistas como quiso hacer ver Feng; al contrario, las decisiones de esta institución, en cualquier nación con separación de poderes, no solo confirman esta cualidad, sino también el Estado de derecho.

Este reclamo, a su juicio, no debió plantearse en la OEA ni en ningún otro foro internacional de características similares.

Sostiene que el problema radica en que China pretende que el Ejecutivo panameño actúe como lo haría su presidente, cuando la Constitución le ordena respetar el fallo de la CSJ; por ello, la respuesta del canciller Javier Martínez-Acha fue "apropiada y atinada".

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, también salió al paso de los cuestionamientos, aclarando que sus dictámenes se basan en análisis jurídicos, no en peticiones de los involucrados; siempre habrá opiniones a favor y en contra.

Recordó que la Corte no puede reaccionar a sus fallos porque constitucionalmente existe un recurso que le impide cumplir con esta disposición; sin embargo, una de sus funciones principales es fomentar el respeto a dicho documento; por ello, sus actuaciones son analizadas a profundidad.'

40

buques de bandera panameña han sido retenidos en puertos chinos en lo que va del mes de junio. 1997

año en que se firmó el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company.

"La garantía de los ciudadanos es que la Corte no se deje influenciar por esas opiniones o deseos que tienen las personas, sino que falle correctamente luego de un análisis muy profundo que le lleve a una conclusión y sobre la base de esta se adopta una decisión", dijo en TReporta.

Agregó que el Tribunal no puede renunciar a su rol de guardián de la Constitución.

Luego del intercambio de opiniones entre Feng y Martínez-Acha, el presidente José Raúl Mulino respaldó la postura panameña, recalcando que la defensa de los intereses del país es una e indivisible.

Las opiniones del representante chino ante la OEA, de acuerdo con las autoridades, no reflejan la dinámica ni el funcionamiento de las instituciones locales, razón por la cual se hizo la aclaración correspondiente.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Sin embargo, reiteraron su invitación a conversar de manera respetuosa y en igualdad de condiciones para encontrar una solución al conflicto entre ambos países, pues su objetivo es desescalar la tensión que existe actualmente y establecer los parámetros para renovar el Tratado de Nación Más Favorecida.

Mientras China afirma que las detenciones a los buques de bandera panameña no guardan relación con lo que ha denominado la "toma" de los puertos, Panamá insiste en que estas acciones han superado los promedios históricos; por ello seguirá alzando la voz en favor de su marina mercante.

El listado del Memorando de Entendimiento de Tokio (MOU de Tokio), que monitorea la región de Asia-Pacífico, revela que, en lo que va del mes de junio, más de 40 naves de registro local han sido retenidas.