Torrijos, en desacuerdo con intento de descalificar a Mulino

El expresidente de la República, Martín Torrijos, rechazó este jueves el intento de inhabilitación del candidato presidencial José Raúl Mulino.

Torrijos recalcó que no está de acuerdo con que se intente descalificar a Mulino, lo que a su juicio obedece al temor de otros candidatos que se han quedado rezagados.

"Hay algunos que no están en la contienda, no importa cuánto los ayuden algunos medios para tratar de favorecerlos o cuánta plata tienen, se están alejando y perdiendo la oportunidad. Piensan que la manera de tener una oportunidad es descalificando a la gente y allí no estoy yo", dijo Torrijos a Radio Panamá.

El candidato del partido Popular puntualizó que quien desee participar que lo haga y que en las urnas se debe decidir todo.

"Quiero ganar con la mayoría de los votos panameños, no quiero ganar por forfeit, no estoy de acuerdo con esto", expuso.

Torrijos precisó que respaldar una inhabilitación no forma parte de su posición y recordó que este es un país de leyes y constitución.

"No soy quien está promoviendo esto. No es mi estilo ni lo necesito. Otros sí", subrayó.

Torrijos no tuvo reparos en compartir su postura con respecto a este tema, a diferencia de Rómulo Roux, quien el miércoles evitó referirse a la demanda contra Mulino.

José Isabel Blandón, en tanto, dijo esta semana que la candidatura de Mulino es constitucional y legalmente debe participar en las elecciones del 5 de mayo.

Respetados abogados han advertido que no hay asidero jurídico para inhabilitar a Mulino y han recordado que el Tribunal Electoral tiene la facultad privativa de interpretar la ley electoral.

Ayer, además, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Adolfo Fábrega, destacó que "a menos de 50 días del torneo electoral le preocupa de sobremanera que haya movimientos que se consideran políticos", haciendo referencia a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la candidatura de Mulino por la abogada y colaboradora de Foco, Karisma Karamañites.

