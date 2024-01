Un pacto que para varios candidatos es 'letra muerta'

Los candidatos presidenciales firmaron en la tarde de este lunes, el Pacto Ético Electoral, sin embargo, no hay optimismo en que su contenido se cumpla al punto que lo llaman "letra muerta".

"Lo firmo porque es un deber con la patria y con los ciudadanos que me respaldaron con su firma, pero es un hecho que existen plataformas que están con candidatos y te enfrentan en forma personal", dijo Zulay Rodríguez.

La candidata por libre postulación espera que no haya campaña sucia, que no entren en su vida personal y que no inventen cosas que no ha hecho.

"En el caso de las mujeres vos inventan novios y muchas veces no nos dan el derecho a réplica", cuestionó Rodríguez.

Por su parte, José Raúl Mulino, candidato a vicepresidente por la nómina que encabeza Ricardo Martinelli, espera que se respete el pacto ético, sin embargo, reconoce que no existe mecanismo para controlar la campaña sucia.

Mulino considera que el anonimato que se esconde en las redes sociales es el mayor símbolo de cobardía, pero es el que actúa para atacar a los candidatos sin consecuencias legales para su accionar.

"Insulta, denigra, achaca delitos y se esconde en ese anonimato cobarde sin ningun costo legal", dijo el candidato a vicepresidente, quien agregó que son los responsables de esas plataformas digitales los que deberían haber firmado el Pacto Ético Electoral.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá Wendehake, dijo que la con la firma del pacto, debe existir el compromiso de mantener la integridad del proceso electoral, a respetar la diversidad de opiniones y promover el debate político basado en ideas y propuestas, no en ataques personales.

"Queremos una contienda limpia sin golpes bajos sin desinformación, ataques a la autoridad y menos a la honra personal de los candidatos y sus familiares", dijo el magistrado.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!