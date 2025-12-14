Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado en la vía de circunvalación de Guararé dejó como saldo una persona fallecida en el lugar y dos heridos, quienes reciben atención médica en el hospital Joaquín Pablo Franco Sayas de Las Tablas.

El hecho se registró cerca a la entrada de la comunidad de El Jobo, y en medio de un fuerte aguacero, cuando una carreta y una junta de bueyes eran subidas a un camión, siendo impactadas por un vehículo tipo sedán., indicó el cabo primero Luis Acevedo, de los Bomberos de Las Tablas.

La víctima fatal fue identificada como Benigno García, un un hombre de 63 años, quien murió de forma instantánea debido a la fuerza del impacto.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Las Tablas acudieron al sitio para brindar asistencia y coordinar el traslado de los heridos al centro hospitalario.

La víctima es un reconocido carretero de Guararé y pueblos vecinos, ampliamente valorado por su aporte a las tradiciones folclóricas de la región, y su fallecimiento causó profunda consternación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad.

Residentes del área reiteraron su preocupación por la alta velocidad con la que se transita por esta vía y solicitaron a las autoridades implementar medidas urgentes de seguridad vial para prevenir nuevos hechos lamentables.

Con este suceso, la provincia de Los Santos alcanza seis víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va del año 2025, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía.