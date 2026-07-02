La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) rindió un informe de gestión en el que resaltó una recaudación de $1,371 millones entre julio de 2025 y mayo de 2026, cifra que representa un crecimiento del 5.2% respecto al período anterior.

Los resultados reflejan una gestión integral enfocada en la eficiencia recaudatoria, la modernización tecnológica, la lucha frontal contra el contrabando y el fortalecimiento de la seguridad de la cadena logística nacional.

Modernización tecnológica e inspección en Colón

Para lograr estos objetivos, Aduanas fortaleció su capacidad de inspección mediante la puesta en operación de dos nuevos escáneres de rayos X, ubicados estratégicamente en la Zona Libre de Colón y en el área de Colón Container Terminal.

En materia de protección de la propiedad intelectual, la entidad alcanzó importantes resultados con la retención de mercancías valoradas en $7,449,322.17, evitando con ello que estos productos ilícitos llegaran a los mercados nacionales e internacionales y que sus ganancias fueran utilizadas para financiar estructuras del crimen organizado.

Golpes al comercio ilícito y 'Operación Khalessi'

Los esfuerzos conjuntos contra las redes criminales dedicadas al comercio ilegal también dejaron saldos contundentes.

Entre las principales acciones de fiscalización destaca la "Operación Khalessi", la cual permitió detectar a empresas vinculadas a actividades ilícitas en la Zona Libre de Colón por un valor de $2,279,250.

Por otro lado, una auditoría especializada de la institución permitió identificar un esquema de contrabando transnacional de cigarrillos dentro de la misma zona franca. Esta acción proyecta la recuperación de aproximadamente 5 millones de dólares para el Estado panameño y derivará en el cierre definitivo de las empresas involucradas en dichas actividades delictivas.

Trazabilidad y control anticipado de carga

En el ámbito tecnológico, se detalló que la entidad inició la interfaz operativa entre la Declaración del Movimiento Comercial Electrónico (DMC) de la Zona Libre de Colón y el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), una herramienta que fortalece de forma directa la trazabilidad de la carga y mejora los procesos internos de control.

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De igual forma, se implementó formalmente el control anticipado de la carga. Este sistema permite analizar información estratégica antes del arribo de las mercancías al territorio nacional, optimizando la gestión de riesgos y agilizando de manera notable los procedimientos aduaneros.