Aeronave se sale de la pista durante aterrizaje en el Aeropuerto de Chitré

El avión privado modelo DA 40, con matrícula HP-1974, sufrió un percance este jueves al momento de aterrizar en el Aeropuerto Capitán Alonso Valderrama de Chitré, lo que provocó su salida repentina de la pista y la movilización de las unidades de emergencia, confirmó la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC).

La aeronave civil provenía de un vuelo regular desde el Aeródromo Rubén Cantú, ubicado en la ciudad de Santiago de Veraguas, antes de experimentar las dificultades en la pista herrerana.

Activación de protocolos y estado de los ocupantes

Las autoridades confirmaron que los tres ocupantes que viajaban a bordo de la estructura aérea se encuentran completamente ilesos y fuera de cualquier peligro. Los paramédicos realizaron las evaluaciones primarias en el sitio del incidente para descartar traumas internos o crisis nerviosas a causa del desalojo de la vía de aterrizaje.

La rápida intervención de las unidades de extinción de incendios locales garantizó que el perímetro de la terminal aérea se mantuviera seguro y bajo control.

El plan de contingencia se aplicó de forma fluida, suspendiendo temporalmente las operaciones en la pista de Herrera para facilitar las maniobras de asistencia y asegurar la remoción controlada del fuselaje del aparato civil sin mayores contratiempos.