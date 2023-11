Agrupaciones campesinas cierran en los Cuatro Altos, Colón

Pese a ser un día feriado, este 6 de noviembre, la Coordinadora Campesina de Donoso y la agrupación “Despierta Donoso”, junto a los docentes, salieron a la calle a cerrar el sector de los Cuatro Altos, en la provincia de Colón.

A este lugar llegaron los campesinos que se trasladaron desde la semana pasada la ciudad de Colón desde la Costa Abajo para unirse a las protestas que se desarrollan en la urbe colonense, en contra la Ley 406 que fue aprobada por la actual administración.

Este cierre ha provocado la interrupción en el libre tránsito de varios puertos marítimos en el área de Coco Solo que operan las 24 horas del día.

En estas manifestaciones de corte social, sus integrantes consideran que todos los diputados de la provincia de Colón traicionaron a la población e instaron a la comunidad a darle “plancha” en las próximas elecciones y escoger a nuevos diputados.

Para este martes 7 de noviembre, el Ministerio de Educación ha anunciado el reinicio de las clases en todos los centros educativos del país y por ende en Colón.

Sobre este particular, Felipe Cabeza, dirigente magisterial colonense, manifestó que los docentes no van a regresar a las aulas, porque han sido claros, hay una paralización indefinida por parte de los educadores, hasta no conseguir respuesta, “y no vamos a salir de las calles”.

Este 5 de noviembre, los colonenses salieron a las calles para realizar una serie de actos cívicos y culturales en destacando el rol de los próceres que participaron en la gesta separatista de 1903.

Además se llevó a cabo una caminata pacífica desde el corregimiento de Sabanitas que recorrió la Transístmica y culminó en el paseo marino en la ciudad de Colón, donde está el Cristo Redentor.





¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!