Docentes desmienten regreso a clases el 7 de noviembre

La dirigencia magisterial de Panamá calificó de falso el anuncio que hiciera la mañana de este domingo, el Ministerio de Educación (Meduca) sobre el regreso a clases de los estudiantes a nivel nacional a partir del martes 7 de noviembre.

Los docentes señalan que la única forma de que regresen de forma normal a clases es si el Gobierno Nacional deroga la Ley del contrato en Minera Panamá y el Estado panameño.

Humberto Montero, vocero de la Asociación de Maestros Veragüenses (AMAVE), indicó que los gremios no van a caer en la estrategia que está usando el Gobierno para tratar de desvirtuar la lucha que mantienen por más de 14 días.

“Eso es falso, nadie tiene que retornar a las clases el martes 7 de noviembre. Incluso ya el Meduca ha hecho varios llamados para que regresen los docentes a las escuelas con los administrativos, más no los estudiantes y los docentes nos mantenemos en calle”, afirmó.

Agregó que todos los gremios se mantienen en los diferentes bastiones de lucha.

“El Meduca como ente regente de la educación tiene que hacer su trabajo, nosotros no nos vamos a meter en eso. Lo que si vamos a dejar claro es que la dirigencia magisterial el 30 de octubre declaró una huelga indefinida que aprobaron las bases a nivel nacional”, dijo.

Explicó que se van a mantener en eso hasta que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, derogue la Ley 406.

“En la última palabra que hemos dicho nosotros no hay retorno a clases, porque el presidente no ha derogado la ley y creo fue una moratoria, nosotros no creemos en eso”, señaló.

Expresó que lamentablemente ese es el trabajo que tiene que hacer el Meduca, de amenaza, intimidación, etc.

La mañana de este sábado, el Meduca informó que las clases presenciales en los planteles públicos y privados se reanudan el martes 7 de noviembre.

La medida de acuerdo con la entidad, sería para garantizar el cumplimiento y la culminación del año escolar, a 29 días hábiles de su finalización.

