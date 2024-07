Alcalde de Colón advierte a funcionarios que no iban a trabajar no retirar los cheques

Una advertencia hizo Diógenes Galván, alcalde del distrito de Colón, a los funcionarios que estaban en las planillas del municipio, pero que no iban a trabajar, a no retirar los cheques, de lo contrario tendrán que enfrentar a la justicia.

Galván informó que la municipalidad va a pagar la primera quincena de julio a todos los funcionarios, por lo que pueden pasar a la entidad a cobrar.

Dijo que recibió el municipio con una cuenta de 53 mil dólares y han recaudado casi 400 mil dólares para poder pagar la planilla.

“Aquí están los cheques, pero tenemos información clara de todas las personas que no han venido a trabajar y las que realmente estaban contratadas sin laborar”.

“Les voy a dar un mensaje, los que no han venido a trabajar no vengan a buscar un cheque, porque al final vamos a hacer lo correcto, ponerlo en manos de las autoridades”, indicó. Añadió que esto es un peculado, cobrar sin trabajar al Estado, no es correcto, “se los anuncio aquí están los cheques, pero aquí está la lista de los que realmente han trabajo, y los que no”.

Los funcionarios municipales abarrotaron las instalaciones del municipio en el área de Espinar, en busca de sus cheques, y además se dieron despidos.

Se detalló que a los empleados municipales les adeudan al menos cuatro quincenas y la partida del XIII mes.

Uno de los funcionarios desvinculados fue Dani Groso, quien se desempeñaba en la anterior administración como directora de gestión y desarrollo y está de vacaciones reveló que cuando fue a buscar el cheque que anunció el alcalde (15 de julio), le presentaron una notificación donde se le decía que dejaba sin efecto su nombramiento, en pleno periodo de vacaciones.

Para Dámaso Reynaldo García, exalcalde de Colón manifestó que el acoso está tipificado como una conducta no permisible dentro del funcionariado público, sobre todo cuando es un funcionario con mando y jurisdicción, como ocurre en el municipio de Colón.

Añadió que el alcalde anunció que iba a pagar desde las 12 del mediodía del 30 de julio, pero con una amenaza “velada”, los que saben que no trabajaron no vengan a cobrar, “si él sabe los que no vinieron a trabajar la pregunta es por qué hizo los cheques de los que no trabajaron”.

García señaló que la campaña ya pasó, pero el actual alcalde se mantiene en TikTok, amenazando, y en declaraciones irrelevantes. Por lo que recomendó que lo tome con más calma, y que deje el “show y las amenazas”.

