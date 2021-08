Alcalde de Colón gestionará que se declare ‘No Grato’ al ministro de Cultura, Carlos Aguilar

Declarar “No Grato” a Carlos Aguilar, ministro de Cultura en la próxima reunión del Consejo Municipal de Colón, solicitud que será presentada por el alcalde de este distrito, Alex Lee.



Esto surge como respuesta hacia al ministro de Cultura Aguilar, que señala que se abrirá un expediente en contra del alcalde Lee y el diputado del circuito 3-1, Jairo Salazar, por las demoliciones hechas en la ciudad atlántica.

Versión impresa

De acuerdo con el alcalde Lee, él mismo se va a encargar de presentar esta moción ante el pleno del Consejo Municipal.

“Él (Aguilar), es enemigo de Colón, él sabe que esas casas, son verdaderas trampas de muerte”, dijo el burgomaestre.

Indicó que también es “No Grato”, porque considera que, como ministro de Cultura, ha sido irresponsable, al no dar los fondos, tal como dice la ley, que ellos deben encargarse del mantenimiento y conservación del patrimonio histórico del casco de Colón.

No obstante, asegura Lee, en 20 años no han invertido ningún dólar, “estos son los enemigos de Colón, que no quieren que se levante”.

Y dejó claro en tono enérgico en él junto al diputado Salazar, van a seguir tumbando esos caserones viejos, que son trampas de muerte.

“Porque la voz del pueblo es la voz de Dios, y el pueblo dice que tumbemos esas casas que son trampas de muerte”, dijo.

VEA TAMBIÉN: Descartan que huesos hallados en un ataúd en Herrera, tengan que ver con ritos satánicos

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!