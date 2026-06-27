La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR), en alianza estratégica con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón, llevó a cabo el encuentro empresarial denominado: "¡COLÓN! Oportunidades de Desarrollo, Turismo e Inversión".

Durante esta jornada, los participantes conocieron de primera mano diversas iniciativas orientadas al crecimiento económico y turístico de la provincia. Entre los planes analizados destacaron los avances de Colón Puerto Libre, el impacto logístico de Colón 2000, el desarrollo del Corredor del Caribe y el gran potencial ecológico del Parque Nacional Sierra Llorona, entre otros proyectos clave.

Alianza para el desarrollo inmobiliario y comercial

Lissy Jované, presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, y Katherine Reyes Espino, presidenta de ACOBIR, coincidieron en sus discursos sobre la importancia de promover estos espacios de diálogo y colaboración conjunta.

Ambas líderes empresariales destacaron que estas vitrinas permiten visibilizar a la provincia de Colón como un destino estratégico para la inversión, el turismo internacional y el desarrollo inmobiliario.

Proyectos estatales y perspectivas de crecimiento

El foro contó con la participación como expositores de Carlos Manuel Gómez Rudy, secretario ejecutivo de Colón Puerto Libre, y de Edgar Peregrina Ingenio Villalaz, director de la Oficina de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas.

Ambos especialistas presentaron de forma detallada los principales proyectos de infraestructura que se ejecutan actualmente en la región, las oportunidades de inversión disponibles y las proyecciones de crecimiento que posicionan a la provincia como un motor económico para el país.

Para cerrar la agenda oficial del evento, los asistentes realizaron un recorrido técnico por las instalaciones de Puerto Colón 2000.

En este punto, evaluaron la oferta comercial y de servicios que brinda esta terminal de cruceros, así como su papel directo en la dinamización del turismo y la generación de empleos en la Costa Atlántica.