Ante el aumento de casos de covid-19 en Colón se refuerzan medidas

Con jornadas de concienciación en las comunidades, vacunación y habilitación de puntos de hisopados, la región de salud de la provincia de Colón, reforzó las acciones para minimizar la covid-19 y detectar a tiempo a las personas con síntomas para descartar si tiene la enfermedad respiratoria o no.

Edgar Coto, director regional del Ministerio de Salud en Colón, manifestó que en la última revisión se han contabilizado 373 casos activos de la covid-19, en toda la provincia.

La estadística indica que el distrito de Colón, registra la mayor cantidad de casos.

Indicó que en el distrito de Colón, se enmarcan, con mayor cantidad de casos, los corregimientos de Cristóbal, Cativá, Sabanitas, Buena Vista y Puerto Pilón.

En cuanto a la ocupación en el hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, el galeno señaló que se mantienen seis casos positivos en la sala covid.

Añadió que ya se coordinó con las autoridades de la CSS y las instalaciones del Minsa, la habilitación de puntos de hisopados, donde las personas pueden acudir a realizarse esta prueba.

Se han habilitado puntos de hisopados en el Policentro Juan A. Núñez, en un horario de 7:00 a.m. a 12: 00 p.m;

Además de los centros de salud Patricia Duncan, Buena Vista, y la Policlínica Hugo Spadafora que laborará de lunes a domingo 7:00 a.m. a 1:00 p.m).

De igual manera operarán la Policlínica de Sabanitas, 7:00 a.m. a 9:00 p.m. (Lunes a domingo); Policlínica Nuevo San Juan, 6:00 a.m. a 12:00 p.m (lunes a viernes); 6:00 a.m. a 6:00 p.m. (Sábado y domingo; Centro de Salud de Portobelo, 7:00 a.m. a 3:00 p.m. (lunes a viernes); y Centro de Salud de Palmas Bellas, 7:00 a.m. a 3:00 p.m. (lunes a viernes).

