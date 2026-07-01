La posibilidad de construir un metrocable como opción de transporte masivo de pasajeros, a través de la conformación de una empresa mixta, comenzó a ser estudiada formalmente por el Municipio de La Chorrera.

La propuesta fue presentada por el alcalde Eloy Chong durante la sesión semanal del Concejo Municipal de este distrito, el cual decidió enviar la iniciativa a la comisión de legislación para su respectivo análisis.

Detalles técnicos del proyecto de metrocable

El ingeniero municipal Gamaliel Sousa explicó que desde hace un año se comenzó a analizar la viabilidad técnica y financiera de esta obra.

Según los estudios preliminares realizados por la municipalidad, se ha determinado la construcción de siete estaciones a lo largo de un trayecto de 12 kilómetros. La ruta partiría desde las cercanías del puente sobre el río Caimito hasta el sector de La Espiga, y el proyecto se desarrollaría en dos fases distintas.

Sousa detalló que, al no tener certeza sobre la expansión a corto plazo de la Línea 3 del Metro de Panamá hasta el distrito de La Chorrera, la administración local se encuentra buscando opciones viables de transporte masivo de pasajeros para resolver la demanda de movilidad.

Alianza público-privada y conexión con el Metro

Por tratarse de un proyecto millonario, el funcionario señaló que la mejor opción operativa sería conformar una empresa público-privada, un modelo de sociedad comercial en donde el municipio conservaría una parte de las acciones.

Los cálculos preliminares de la institución apuntan a que este sistema de cable aéreo tendría la capacidad de movilizar a aproximadamente 6,000 personas diariamente, operando en un horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m.

Finalmente, Sousa agregó que dentro de la planificación de este proyecto se tendrían que entablar conversaciones formales con la empresa Metro de Panamá, con el fin de ubicar una estación de trasbordo en el área de Ciudad del Futuro, sector en donde se localiza actualmente la última estación del tren de la Línea 3.