La provincia de Colón amaneció con cuatro personas heridas de bala en dos hechos de violencia ocurridos en comunidades de las afueras de la urbe colonense.

El primero de los casos se registró en la comunidad de Río Alejandro, sector La Barraca, ubicado en el corregimiento de Puerto Pilón, donde dos personas resultaron heridas.

La información preliminar indica que el hecho ocurrió en medio de un "parking", cuando varios sujetos llegaron al lugar y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban reunidas.

Producto del ataque, un hombre de 52 años sufrió un rozón de bala en la cabeza, mientras que una mujer de 54 años recibió un disparo en la pierna derecha.

Ambos fueron auxiliados y trasladados al cuarto de urgencias de la Policlínica de Sabanitas, donde recibieron atención por parte de los médicos de turno.

El segundo hecho de violencia ocurrió en la comunidad Irving Saladino, en el corregimiento de Sabanitas.

De acuerdo con la información preliminar, varias personas se encontraban en la planta baja de uno de los edificios del sector cuando llegó un vehículo, desde el cual comenzaron a realizar disparos.

Como resultado de este ataque armado, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al servicio de urgencias de la Caja de Seguro Social (CSS) para recibir atención médica.