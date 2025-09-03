/ / / / /

PANAMÁ

¡Atención! Este viernes habrá mantenimiento nocturno en el Puente de las Américas

Actualizado 2025/09/03 16:22:49
  • Redacción / provincias.pa@epasa.com / @panamaamerica

Los trabajos consisten en la reparación de la rodadura de la losa y se ejecutarán en horario nocturno, desde las 9:00 p. m. hasta las 5:00 a. m.

Se le solicita a los conductores mantener las precauciones necesarias ya que habrá personal en las vías.Foto. Cortesía MOP

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que este viernes 5 de septiembre llevarán a cabo trabajos de reparación en el Puente de las Américas, como parte del proyecto de mantenimiento y evaluación de la estructura.

Las labores consisten en la reparación de la rodadura de la losa y se ejecutarán en horario nocturno, desde las 9:00 p. m. hasta las 5:00 a. m.

Estos trabajos buscan garantizar la seguridad y fluidez del tránsito, se realizarán en un horario especial para minimizar las afectaciones.

El MOP recomienda a los conductores seguir las indicaciones del personal de seguridad vial que estará presente en el área.

Además se deben respetar las señalizaciones instaladas y no exceder la velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos durante el desarrollo de los trabajos.
 

