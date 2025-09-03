PANAMÁ
¡Atención! Este viernes habrá mantenimiento nocturno en el Puente de las Américas
Los trabajos consisten en la reparación de la rodadura de la losa y se ejecutarán en horario nocturno, desde las 9:00 p. m. hasta las 5:00 a. m.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que este viernes 5 de septiembre llevarán a cabo trabajos de reparación en el Puente de las Américas, como parte del proyecto de mantenimiento y evaluación de la estructura.
Las labores consisten en la reparación de la rodadura de la losa y se ejecutarán en horario nocturno, desde las 9:00 p. m. hasta las 5:00 a. m.
Estos trabajos buscan garantizar la seguridad y fluidez del tránsito, se realizarán en un horario especial para minimizar las afectaciones.
El MOP recomienda a los conductores seguir las indicaciones del personal de seguridad vial que estará presente en el área.
Además se deben respetar las señalizaciones instaladas y no exceder la velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos durante el desarrollo de los trabajos.
