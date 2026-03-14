Que la comunidad colonense continúe informandose sobre la actividad minera responsable, fue el objetivo del stand ubicado la tarde del viernes, en el nuevo Estadio Roberto Mariano Bula de la costa atlántica.

En el espacio, los colonenses pudieron vivir la experiencia de ingresar a la minería en modo virtual, donde pudieron observar las diferentes fases que contemplan el proceso.

Mileika McDowell, de 45 años, manifestó que la experiencia usando los equipos de la minería la ayudaron a comprender la actividad con responsabilidad y cuidado al ambiente.

Asimismo Isel Asprilla, de 57 años, indicó que pudo conocer de boca de los que trabajan actualmente este tema, que si todo se hace con parámetros de protección a la naturaleza, todo puede hacerse y beneficiar a la comunidad.

A todo esto Alberto Mckenzie, quien se identifico como especialista en planta de proceso y embajador de Cobre Panamá, recorriendo el país manifestó que la presencia de ellos, es celebrar con los colonenses, la entrega de este nuevo estadio.

Indicó que en su recorrido en el paid, ha visto que la percepción de la minería ha venido cambiando en los diferentes escenarios donde se han presentados.

Agregó que ha observado que los panameños no tenían la información correcta, por lo que en los acercamientos con las comunidades se les ha explicado detalladamente esta actividad.

Bajo este panorama, los jóvenes buscaban mayor información sobre el reclutamiento en las labores actuales que se desarrollan en la zona.