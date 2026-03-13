Skip to main content
Trending
Minsa aspira a que el puntaje de la Certificación Básica en Medicina sea de 60
Presidente de Estados Unidos afirma que Irán está 'totalmente derrotado' y que 'quiere un acuerdo'
Carrera abierta en los Óscar: grandes incógnitas y una gala que se perfila impredecible
Panamá dice que participará como "amigo" en la reconstrucción de Ucrania cuando exista paz
Cobre Panamá se hace presente en primer juego en estadio de Colón
Trending
Minsa aspira a que el puntaje de la Certificación Básica en Medicina sea de 60
Presidente de Estados Unidos afirma que Irán está 'totalmente derrotado' y que 'quiere un acuerdo'
Carrera abierta en los Óscar: grandes incógnitas y una gala que se perfila impredecible
Panamá dice que participará como "amigo" en la reconstrucción de Ucrania cuando exista paz
Cobre Panamá se hace presente en primer juego en estadio de Colón
Actualidad
Política
Sociedad
Judicial
Provincias
Mundo
Aldea Global
Sucesos
Opinión
Columnistas
Confabulario
El Pulso
Trazo del día
Doña Perla
Economía
Variedades
Deportes
Tecnología
Multimedia
Videos
Especiales
e-PAPER
Contenido Premium
Recetas
Cine
Trazo del Dia / Trazo del Día
1
Sábado 14 de Marzo de 2026
Secciones
Actualidad
Opinión
Economìa
Variedades
Deportes
Tecnología
Multimedia
videos
premium
e-papper
mis noticias
x
Mi cuenta
Mi perfil
Mis Noticias
Mis boletines
Seguridad
x
Notificaciones
videos
premium
e-papper
mis noticias
opinión
Panamá
Trazo del Día
Publicado 2026/03/13 00:00:00
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.