Aumenta el número de personas que se hisopan en Chitré

Ante el incremento de casos positivos registrados cada día de covid-19 en la provincia de Herrera se ha dado un incremento significativo en la demanda de pruebas de hisopado entre la población.

Los puestos fijos, como el ubicado en las afueras del estadio Claudio Nieto, del corregimiento de Monagrillo reciben de lunes a domingo a cientos de personas, que acuden a hisoparse, ya sea por tener sospechas de estar contagiados, o bien por ser contacto de algún caso positivo.

La directora médica distrital de Chitré, Xilene Pérez, indicó que en cada turno en el puesto de hisopado se atiende un promedio de 120 personas.

“Todos los días en este puesto de hisopado nos salen más de 20 casos. Esto es algo alarmante porque los casos se nos han duplicado, por lo que hacemos ese llamado a la población a no descuidar las medidas contra la covid-19”, indicó.

Precisó que la apertura de algunas actividades económicas ha significado el relajamiento para las personas, por lo que reiteró el llamado a los moradores del distrito de Chitré, el más afectado en la provincia, a no bajar la guardia.

Detalló que de lunes a viernes, el puesto atiende en dos turnos, uno en la mañana y otro en la tarde, por lo que la cifra se duplica. Mientras que los fines de semana el horario es de ocho de la mañana a dos de la tarde.

Añadió, que al lugar asisten personas de provincias vecinas como Los Santos y Coclé a realizarse la prueba, ya que no tienen necesidad de bajarse de su vehículo.

Hasta el último corte de pruebas, Herrera mantiene un total de 339 casos activos, de los cuales 239 pertenecen al distrito de Chitré, y el resto está repartido en los seis distritos de la provincia.

Las autoridades de Salud realizaron un llamado a la población a evitar lugares concurridos, no participar en eventos ni actividades no permitidas o donde no se guarden las medidas de bioseguridad para evitar más contagios y muertes por el virus, o bien un nuevo cierre de actividades económicas.

