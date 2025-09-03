Horas después de que el director general de la Policía Nacional (PN) Jaime Fernández informara que se tenía el perfil de los involucrados en el homicidio de una mujer de 62 años en Parita, provincia de Herrera, fue aprendido en el distrito de La Chorrera, un hombre de 30 años, presuntamente implicado en este homicidio.

La diligencia de allanamiento y aprehensión fue realizada por personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la provincia de Herrera junto a funcionarios del Ministerio Público.

Dentro de la vivienda fueron ubicados varios indicios presuntamente relacionados con el hecho en investigación, además de un vehículo.

La DIJ se mantiene en la búsqueda de otros involucrados en este homicidio registrado en la provincia de Herrera.

Este martes, el director general de la PN había informado en La Chorrera que, mediante las cámaras de videovigilancia, se logró recopilar información que permitió adelantar las investigaciones.

Añadió que los implicados en el homicidio de la comerciante herrerana son miembros de una banda que tenía como objetivo minisúper en esta provincia.

El Homicidio

Casi a la media noche, delincuentes robaron y asesinaron sin piedad a una conocida comerciante de la comunidad de Los Higos, distrito de Parita, en la provincia de Herrera.

Eran pasadas las 11 de la noche, cuando la acostumbrada tranquilidad de la comunidad de Los Higos se vio sacudida por un hecho de sangre que dejó consternados a sus habitantes.

La víctima de este hecho era la señora Nivia, de 62 años, quien siempre levantó su voz para luchar por su pueblo, fue brutalmente asesinada en el interior de la abarrotería que por años atendió junto a su esposo y que era punto de encuentro para todo el pueblo.

De acuerdo con la información suministrada, la occisa fue hallada amordazada y con un fuerte golpe en la cabeza, una escena que refleja la violencia con la que actuaron los delincuentes, quienes llegaron a robar y terminaron quitándole la vida a una mujer trabajadora, muy apreciada por la comunidad.

El crimen encendió las alarmas en el distrito de Parita, donde en los últimos días se han reportado varios hechos delictivos: hurtos, robos y ahora este homicidio que ha estremecido a los moradores, quienes aseguran vivir con temor ante la creciente inseguridad.