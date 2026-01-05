Un fuerte choque entre dos vehículos dejó la noche del domingo un saldo de cinco personas lesionadas en la carretera hacia la Costa Arriba de Colón.

El accidente ocurrió en el tramo hacia el corregimiento de María Chiquita, distrito de Portobelo, involucrando un vehículo particular y un taxi.

Del impacto, el vehículo particular quedó fuera de la vía, mientras que el taxi sufrió daños mayores.

Una de las personas quedó atrapada entre la carrocería chocada, por lo que los bomberos realizaron maniobras de extracción.

Además, al lugar llegaron ambulancias del 911 y personal de la Caja de Seguro Social.

Todos los lesionados fueron trasladados al cuarto de urgencias de la Policlínica Don Laurencio Jaén Ocaña, en el corregimiento de Sabanitas, para recibir atención médica.

Tomás Luján, sargento primero del Cuerpo de Bomberos, informó que atendieron a cinco adultos y un infante. Por su parte, el personal de tránsito se encargará de investigar las causas del accidente.

Por otro lado, enb las últimas horas, se colocaron 2,719 infracciones de tránsito: 458 fueron por exceso de velocidad, 36 por embriaguez comprobada, 103 fueron por luces no adecuadas, 84 por licencia vencida. Adicional, fueron removidos con grúa 226 vehículos.

En tanto se registraron 214 accidentes de tránsito dejando un saldo de 70 lesionados y dos víctimas fatales en la provincia de Chiriquí y el corregimiento de la 24 de Diciembre.